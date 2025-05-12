快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施

▲中美貿易戰。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰10日至11日與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。根據剛才發布的聯合聲明，中美大幅降低對彼此的關稅稅率。

據新華社發布的「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」全文，中美認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性。

聯合聲明還說，鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

雙方承諾，將於5月14日前採取以下措施。美國將修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24％的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10％的關稅。

其次，美國將取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24％的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10％的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅。

其次，中國採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

聯合聲明稱，採取上述措施後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是大陸國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。