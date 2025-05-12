花旗：美中或達成1.5版本協議　對中國關稅料降至45%

▲中美關稅戰。（圖／路透）



文／中央社台北12日電

美中兩國10到11日在瑞士舉行關稅會談，美國花旗集團認為，雙方可能達成1.5版本的協議以解決談判中較為容易的部分；美國並有可能早於預期地將關稅稅率降至45%。

美國與中國近日在瑞士日內瓦舉行了為期兩天的貿易對話，雙方都確認取得實質進展，聯合聲明將於當地時間12日公布。

據香港經濟日報網，花旗的最新研究報告指出，美中關稅局勢可能緩和，但可能仍無法達成實質性協議；而隨著談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對中國的實際關稅稅率可能降至45%左右。

花旗首席中國經濟學家余向榮在報告中分析，對美國撤銷或暫停芬太尼關稅（20%）和報復性關稅（91%）的信心目前有所提升。若是如此，美國對中國實際關稅稅率可能降至45%，也就是原有11%的關稅加上34%的對等關稅。

至於中國則可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保中國在貿易談判中掌握籌碼，例如可能出售TikTok。

展望未來，花旗預期美中將繼續對話，而兩國結構性問題中較為容易的部分緊張情況可能緩和。

報告說，鑒於美國總統川普第一任期的經驗，兩國未來談判的不確定性依然很大，而可能的1.5版本協議的執行對於未來談判至關重要，美國仍需在多個關稅政策目標間取得平衡，中國如何履行任何潛在的採購協議也有不確定性。