不只風景絕美！Joeman大讚「歐洲1國家」此生必去：I人舒適

▲Joeman分享遊瑞士的心得。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

記者曾筠淇／綜合報導

知名YouTuber Joeman除了時常更新影片，也常透過社群平台分享生活。日前他就在臉書上發文透露，他第一次瑞士遊，覺得當地風景很美、治安好、很多帥哥，「絕對是此生必來的國家！」貼文曝光後，也引起網友討論。

Joeman在臉書粉專上發文表示，「人生第一次瑞士遊！絕對是此生必來的國家。」他先列出瑞士的優點，首先，可以看到草原、湖泊、雪山等各種絕美風景；再來，當地的治安好；第三，瑞士人很友善，「I人舒適」；第四，當地大眾運輸工具發達；最後，瑞士有很多帥哥。

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不過Joeman也有點出瑞士的缺點，分別是「貴」，以及食物沒有像義大利、法國、德國那麼好吃，「建議帶滿泡麵餅乾」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「瑞士真的好美！阿爾卑斯山的少女畫的是真的～然後食物難吃也是真的，只能一直吃泡麵」、「歡迎來瑞士，很高興你有介紹到」、「瑞士風景如畫～大推必遊」、「覺得瑞士的麥當勞薯條比較好吃」、「超級棒的地方，人生第一次歐遊的國家」、「菜真的不好吃，淡水很好喝，環境也很棒」。

作家吳淡如也留言表示，「菜，還是真的很難吃！我的商學院博士班，母校在瑞士蘇黎世，一去讀書就開始餓肚子，哈哈」。