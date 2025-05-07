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中美會談促關稅停戰第一步？　包承柯：僅聚焦經貿涉台問題不列入

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲大陸外交部、商務部證實中美經貿高層將於瑞士進行會談。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普（Donald Trump）四月初發動全球關稅戰，尤其針對中國成為主要打擊目標。兩國相互角力直今已經一個多月，終於迎來最新轉折，中美經貿高層將於本週末在瑞士進行會談。這是否能成為關稅戰「停戰」第一步？上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，透過幾個小時會談不可能一次解決問題，主要擬定要談判問題，之後將分組進行深入交涉，預料中美只會聚焦關稅等經濟議題，「台灣問題」不會列入，這是屬於地緣政治更大的問題。

美國總統川普四月初實施「對等關稅」衝擊全球，中美關係瞬間降到冰點，事件延續一個多月後，終於出現正向新發展。中國外交部今宣布，應瑞士政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。」

隨後，大陸商務部也指出，「近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。」

中美經貿高層即將在本週進會談，雙方會面會否為中美關稅戰帶來曙光，成為外界關注點。美中貿易全國委員會會長斯坦（Sean Stein）表示，外界對中美在瑞士舉行的貿易談判的合理預期是，雙方可能會在談判後暫停實施關稅。

上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，中美之間要談的問題非常多，不可能透過兩、三個小時的會談，或說一次性的會談，把所有問題全部解決。

包承柯也分析，「最初會談會把一些需要解決的問題羅列清楚，怎麼談、怎麼推進，雙方必須把主要問題方向和目標全部確認，在雙方牽頭人的認可下，進行分組級別或是專題性探討進行深入的交涉談判。」

美國祭出高關稅幾乎針對中國而來，包承柯也指出，中國政府一直是願意也積極處理和美國貿易的問題，並且希望解決兩國貿易順差等問題，但是無法接受美國以「強勢霸權」的姿態來談判，這也是未來中美談判期間，中方不希望見到的場景，很可能影響談判質量與氛圍。

包承柯指出，「中方只是根據美方的態度做準備措施，既然兩國之間已經要進入談判，希望以務實平等態度，實事求是的來解決問題。之前中國並非主動對抗，而是美方『盛氣凌人』姿態，一直是中國不願意接受談判的原因。」

至於「台灣問題」是否列入討論？包承柯則分析，「這不是何立峰和美國財政部長透過談判能解決的問題，更多是集中在經貿與關稅的交涉，『台灣問題』是更大的政治戰略與地緣政治的問題。」

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