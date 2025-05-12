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不滿調高撞傷行人罰鍰　職業駕駛5／19包圍交通部抗議

▲交通部日前預告修正「汽車運輸業管理規則」，將要求全台1.4萬輛遊覽車設置GPS及ADAS（先進駕駛輔助系統）等刷卡機設備，若未裝設可開罰，遊覽車駕駛員職業工會號召遊覽車業者至交通部前抗議。（圖／記者李毓康攝）

▲職業駕駛將邀集相關團體5月19日前往交通部抗議。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

為保障行人安全，交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，其中，未停讓行人致輕傷及重傷分別調高罰鍰為1萬8000元及3萬6000元。職業駕駛團體今發表聯合聲明指出，交通政策有違比例原則，且針對「駕駛人」身份，建議提高「行人闖紅燈」裁罰金額至1萬8000元，將邀集相關團體5月19日前往交通部抗議。

根據交通部統計，去年有83名行人因「車輛未依規定停讓」死亡，約占行人死亡人數2成。考量2023年起加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓，為遏止駕駛人僥倖心態，交通部近日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，未停讓行人致輕傷及重傷分別調高罰鍰為1萬8000元及3萬6000元。

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對此，台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會、新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會等團體今提出5點聲明預告，將於5月19日上午10時30分前往交通部前繞行抗議。

▲▼職業駕駛5月19日將赴交通部抗議。（圖／台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會提供）

▲職業駕駛5月19日將赴交通部抗議。（圖／台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會提供）

職業駕駛聲明指出，交通政策有違比例原則及有針對性針對「駕駛人」身份；建議提高「行人闖紅燈」裁罰金額達1萬8000元；重要道路路口，加強員警駐點查緝行人違規闖紅燈行為；加強教育行人行經行穿線，違規闖紅燈罰則標示；全面落實改善交通號誌「人車分流」機制，解決都會區人車爭道的問題。

對此，交通部表示，行人安全保護是交通部跟國人重要課題，這次修正主要是針對已經造成行人傷亡的課題來檢討，並非針對一般違規行為。交通部都是先從工程、教育、監理手段，最後才是配套執法，檢討處罰是希望駕駛對行人保護都要有最優先觀念，透過已經造成傷亡的處罰檢討，希望有更高警惕方式。至於行人部分，還是以加強宣導為優先。

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