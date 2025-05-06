台南微電車違規頻傳　蔡宗豪要求：針對學生與移工強化執法宣導

▲台南市議員蔡宗豪質詢市政會議，要求針對微電車違規亂象提出制度性配套，強化執法與宣導作為。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近期微型電動二輪車（簡稱微電車）事故與違規頻傳，引發市議會關注，國民黨市議員蔡宗豪6日於市政總質詢中直言，微電車已成交通亂象源頭，呼籲市府正視結構性風險，並要求交通局儘速擬定配套制度，協助警察局強化執法與宣導，避免政策淪為空轉。

蔡宗豪指出，雖然中央於2023年推動微電車掛牌政策，台南市亦自同年11月30日起配合實施，但僅上路兩日即查獲123件違規，其中未掛牌、遮蔽車牌等有82件，另有酒駕、未戴安全帽、超載等重大違規33件，顯示現行宣導與登記制度難以有效遏止違法行為。

蔡宗豪強調，目前問題已非單一交通違規，而是制度漏洞未補，執法力道不足。除中央法規尚未完善外，地方仍可透過自治規範進行補強，針對改裝車輛、危險駕駛、違規停放等行為明訂罰則，建立完整配套。他特別點出，學生與外籍移工族群法治意識偏低，違規風險高，呼籲警察局針對學區周邊、違規熱點與夜間高風險時段進行擴大稽查，並與校方、廠區合作推動語言友善、安全教育方案。

蔡宗豪認為，交通局有責任提出更具體的管理制度與教育執法機制，建立與警察局協同聯防系統，從教育、執法到宣導三管齊下，才能補足制度破口、保障市民安全。

對此，交通局長當場回應，將儘速研擬執法配套，提供警察局更具效能的執行依據，同時持續強化道路安全觀念宣導，並研議多元教育方式，提升市民守法意識。