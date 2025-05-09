巡邏攔違規竟查獲毒咖啡包！　南警逮2男驗出安毒反應

▲台南市警五分局凌晨巡邏攔查違規機車，意外查獲毒品咖啡包20包，篩檢呈安非他命陽性反應，當場帶回偵辦。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局公園派出所9日凌晨1時許，執行巡邏勤務，在北區金華路與成功路口攔查一部違規越線的機車，竟意外查獲毒品咖啡包20包，總重超過100公克，經現場快篩呈現二級毒品安非他命陽性反應，2名男子當場帶返偵辦，全案依毒品罪嫌送辦。

警方指出，執勤員警黃柏堯、吳玟庭巡邏期間發現該機車違規越過停止線，示意停車盤查時，駕駛張姓男子與後座王姓男子神色慌張、言詞閃爍，引起警方高度警覺。經再三勸說，王男坦承身上藏有毒品，自主交出20包毒品咖啡包。隨即現場進行毒品篩檢，結果顯示含有安非他命成分，警方依法將2人帶返所製作觀測紀錄。若後續檢驗發現張男有毒品反應，將再依刑法公共危險罪嫌（毒駕）偵辦。

第五分局交通組提醒，毒品嚴重危害健康與公共安全，尤其吸毒後駕車，不僅反應遲鈍、判斷力下降，更如同「移動的危險炸彈」。警方表示，一旦查獲毒駕，除依法送辦外，若肇事致人傷亡，亦將依《道交條例》第35條吊銷駕照、終身不得再考領。

統計至目前，第五分局今年已查獲214件毒品案件，展現警方全面掃毒、零容忍的強勢態度。分局長洪宏榮強調，警方持續強化巡邏勤務與情資布建，針對毒品犯罪主動出擊、全面清剿，堅決守護市民安全。