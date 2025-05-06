陸醫院供單身女「試管嬰兒」服務　「精哥」外貌學歷任選「還能見面」

▲南京一間醫院遭爆可提供單身女子「試管嬰兒」服務，還可挑選捐精者條件。（圖／翻攝閃電新聞，下同）

文／香港01

江蘇南京一醫院涉嫌違規為單身女性做試管嬰兒，除了可自選精子提供者的學歷、外貌，還能親自與對方見面，並約定嬰兒性別。秦淮區衛健委稱，已成立聯合調查組，將堅決徹查違法違規行為，依法依規嚴肅處理。

《閃電新聞》報導，南京南泰中西醫結合醫院稱可為單身女性試管助孕。工作人員表示，精子並非來自精子庫，而是來自志願者，這些供精的志願者在行業內被稱為「精哥」，精子供給方的學歷、身高、長相任選，「都是年輕小伙子，25歲左右，可以面談，身高然後學歷，單雙眼皮，或者是民族，國內國外都可以」。

大陸《人類輔助生殖技術管理辦法 》明確規定，禁止給單身婦女實施人類輔助生殖技術，禁止無醫學指證的性別選擇，但院方聲稱，不僅可以指定性別，還可以合同約定嬰兒性別，「會寫移殖y染色體。」

對於做試管嬰兒涉嫌違法，醫院工作人員直言不諱地表示，作為客戶其實無須擔心，對醫院來說，風險更大，「這才多點錢，我們做一單也就十多萬，一個月能接3、40單，我們比你怕，人家胚胎都在我們這，萬一我們出事，人家胚胎不保了怎麼。」

秦淮區衛健委相關負責人表示，5月4日晚，秦淮區衛健委發現「南京南泰中西醫結合醫院」涉嫌違規提供輔助生殖服務相關報導後，市區相關部門高度重視，第一時間成立聯合調查組，連夜到場開展調查問詢、封存有關資料、查驗暫扣相關醫療設備等措施。目前，查處工作正在進行，對違法違規行為將堅決徹查，依法依規嚴肅處理。

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