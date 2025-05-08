18:00到22:00行人最常被撞　台中546處閃光號誌改為紅黃綠三色

▲為維護夜間行人安全，台中546處閃光號誌改為紅黃綠三色。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市號誌路口約有6500餘處，是全國號誌路口最多的城市，但不少駕駛無視於閃黃燈、閃紅燈等號誌，減速慢行或停車再開，尤其傍晚6點到晚間10點，以及清晨，導致事故意外發生。台中市交通局表示，今年1月至4月已完成546處路口時段性閃光運作的號誌調整，恢復為全日紅黃綠三色運作或延長三色運作時段。交通局提醒，用路人深夜天色昏暗，行車視線不佳，行經號誌路口應遵守號誌指示，注意是否有要通過路口的行人或車輛，勿因深夜車流量低超速行駛，以維行車安全。

交通局長葉昭甫表示，台中市號誌路口約有6500餘處，是全國號誌路口最多的城市，為兼顧行車秩序與交通順暢，交通局依各路口交通特性規劃適當號誌時制；另考量部分號誌路口車流量極低，這類號誌路口即設置為全日閃光或時段性閃光運作，全市約有2400餘處，但交通局觀察閃光號誌路口交通狀況，仍有用路人未遵守交通規則，忽視閃光黃燈或閃光紅燈指示減速慢行或停車再開，衍生交通事故。

葉昭甫說明，經分析去年行人30日內死亡事故統計資料發現，夜間6時至10時、清晨4時至6時為最易發生行人事故的時間，五大肇因以「車輛未依規定暫停讓行人先行」最高，發生事故的行人以高齡者為主，顯見夜間及清晨時段，行人穿越路口發生事故風險較高，為有效降低夜間肇事率，將原為時段性閃光運作的號誌路口，改為全日三色運作或延長三色運作時段，今年1月至4月已完成調整565處口。

針對閃燈交通號誌調整的原因，交通局表示，以交通事故發生多的路口、車流量與周邊環境性等因素為主，尤其是夜間易因未注意兩邊路口來釀成交通事故，經評估後改為三色運作的號誌，未來將持續推動，並追蹤調整後號誌路口車流狀況與事故情形，隨時動態調整號誌時制，打造更安心的交通環境。