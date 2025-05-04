母親節在家輕鬆吃！全聯X欣葉聯名台菜「95元起」　免備料直接上桌

▲全聯聯名「欣葉•生活•廚房」推出5道經典台菜，一道95元起。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

母親節許多餐廳名店都爆滿人擠人，全聯推出質感又不傷荷包的慶祝方案，包括美味堂聯名「欣葉•生活•廚房」推出5道經典老台菜，一道95元起，免備料下廚，加熱就能輕鬆上桌。即日起至6月5日期間，購買聯名系列，任2件還省10元。

全聯「美味堂」主打輕鬆復熱即食料理，此波聯名「欣葉•生活•廚房」，推出5道經典台菜，包含「梅干菜扣肉」、「香滷梅花肉」、「樹子燜苦瓜」、「梅干菜燜豆腐」、「酸菜豬腸肚片湯」，單袋95元至199元，肉類、蔬菜、湯品一桌滿足，不但節省備料時間，還能吃得盡興。

▲全聯美味堂聯名「欣葉•生活•廚房」，經典台菜95元起。（圖／業者提供）

「樹子燜苦瓜」甘味來自甘樹子，結合小魚乾的鹹甘，與白玉苦瓜慢火燜煮，象徵苦盡「甘」來，優惠價95元。「梅干菜扣肉」用祕方醬汁滷製三層五花肉，搭配特選梅干菜，甘鮮下飯，特價199元。

「香滷梅花肉」選用台灣在地梅花豬肉，獨特醬汁與蔥燒味，醬香濃郁，特價199元。「梅干菜燜豆腐」以梅干入醬汁燉煮豬絞肉和煎豆腐，鹹鮮沉厚，特價115元。「酸菜豬腸肚片湯」的豬肚、豬腸軟嫩Q彈，搭配嚴選雲林在地酸菜，香味四溢，優惠價159元。

▲全聯母親節優惠，蛋糕現貨189元起。（圖／業者提供）

除了鹹食，母親節儀式感的蛋糕也不能少，即日起至5月11日，全聯門市供應We Sweet 現貨蛋糕，6吋單顆特價189~299元，包括新品「巧克力波士頓蛋糕」，人氣款「香芋布丁」、「香草布丁起士」也再度回歸。

★家樂福母親節優惠

家樂福母親節推出多重優惠，即日起至5月13日，按摩椅、保健品都有超殺價，更有多款熱銷商品「買1送1」。

像是紅牛高鈣奶粉、大研生醫德國頂級魚油、大研生醫視易適葉黃素、包大人尿片量販包、何首烏洗髮精系列等，通通「買1送1」。

▲家樂福同步推出超殺鍋具日，加購價549元。（圖／業者提供）

同步推出年度最齊全、優惠最殺的「鍋具日」，精選近百支鍋具與套組，不論廚藝高低，都有不挑爐具、加熱迅速、易清洗的不沾鍋，是廚房不可或缺的神隊友。

其中一款「零廚藝」也能輕鬆上手的熱炒神器，「Tefal 法國特福礦石灰不沾平底鍋」不挑爐，輕盈材質，還有紅點變色設計適合廚藝小白，原價1645元，即日起至5月13日全館不限金額消費，加價購只要549元。