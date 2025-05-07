全聯買「1商品」結帳被擋！他傻眼：為什麼不下架？員工揭原因

▲原PO表示，他到全聯買6瓶仙草蜜茶，店員卻說不賣。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人喜歡去全聯福利中心購買日常用品或食物，但近日一位網友表示，他到全聯買6瓶仙草蜜茶，店員卻說不能買，因為廠商不賣了，他疑惑，「為什麼不直接下架就好？」貼文曝光引發熱議，許多網友紛紛支持店員，認為店員只是工作太忙、來不及第一時間下架，另外也有不少員工支持店員。

原PO在《我愛全聯-好物老實説》發文，他拿6瓶仙草蜜茶，店員卻說廠商不賣了，原PO忍不住抱怨，「為什麼不直接下架就好，等拿去結帳，才告知條碼不能刷。」

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貼文一出，不少人紛紛留言「太忙了來不及下架」、「還沒有時間下架」、「等你來全聯做看看再來看看你有多厲害」、「就是刷不過才知道廠商不賣了啊」、「因為人員要支援收銀，無法支援下架」、「我也遇過好幾次這種情況，拿餅乾咖啡去結帳結果不能刷的」。

有員工緩頰說「這種常常是臨時發公文來的，當店員那麼閒，能整天在辦公室盯著信箱喔」、「員工事情其實非常非常多，很多時候遇到廠商對於商品需要改包裝或是其他原因要下架商品，員工其實沒辦法第一時間就去下架，有時候下架的又不是只有一款，有時候會有10多種，員工當下班別編制若不夠人手（收銀補貨排面價卡全支付推廣小時達等等的事情）真的會有來不及的時候，尤其遇到剛換檔後，員工真的忙到都笑不出來。」

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