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全聯母親節蛋糕免預購！新品推「巧克力波士頓」　芋頭口味再回歸

▲▼全聯母親節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯母親節推出現貨蛋糕。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接母親節，各大賣場及超商紛紛推出蛋糕預購優惠，全聯即日起至5月11日，門市供應We Sweet 現貨蛋糕，6吋單顆特價189~299元，包括新品「巧克力波士頓蛋糕」，人氣款「香芋布丁」、「香草布丁起士」也再度回歸。同時還有We Sweet甜點女人節，祭出巧克力、起士等甜品。

全聯5月2日起至5月11日，門市推出現貨蛋糕，包括人氣款「香芋布丁」、「香草布丁起士」蛋糕再度回歸，還有新品「巧克力波士頓蛋糕」，6吋特價189元，平價甜點也能表露心意。

同時在雙北、基隆、桃園、新竹、宜蘭等317家限定門市，5月5日至5月14日推出「國產康乃馨快閃優惠」，1束(2支)只要118元。

▲▼全聯母親節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯5月5日至5月14日推出「國產康乃馨快閃優惠」。（圖／業者提供）

全聯也在5月2日至6月5日主打「We Sweet甜點女人節」，涵蓋四大天王中的瑞士捲、起士兩大王牌，推薦巧克力控品嚐「巧克力千層捲」、「72%特級巧克力捲」和「提拉米蘇千層蛋糕」，巧克力濃度各有不同，甜苦都對味，特價79元至99元。

起士控則可選擇「黃金輕乳酪蛋糕」、「法式布蕾派」、「爆漿蛋糕」，特價79元至85元。若喜歡古早味，推薦「玫瑰綠豆糕」。選用上等綠豆磨成綿密的綠豆黃，滴水未加，包覆相思紅豆泥，口感冰涼絲滑，特價45元。

5月2日至7月3日期間，單筆購買We Sweet甜點全系列任一件(不含預購商品)，還可用29元加購喬亞雲朵拿鐵系列任一瓶。

★超商母親節優惠

7-ELEVEN 預購誌特搜超過30家人氣名店蛋糕，即日起至5月4日，指定品項任選「2件95折、3件以上92折」，並以「造型」、「減糖」、「共享」三大面向，攜手全台名店開發多款超商通路獨家蛋糕，價格帶約在390元至1588元。

▲▼7-ELEVEN串聯「i預購」與門市「預購誌」，網羅超過30款話題蛋糕與甜點。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN串聯「i預購」與門市「預購誌」，網羅超過30款話題蛋糕與甜點。（圖／業者提供）

如台北人氣咖啡廳Sugar Miss 的「甜蜜大理石心型紅絲絨蛋糕」，愛心造型代表滿滿心意；以及全通路獨家販售的「艾立莓莓奧立歐冰淇淋蛋糕」，以低脂優格製成減糖配方，飲控也能安心吃。

▲7-11 空運康乃馨，5月5日起陸續開賣。（圖／業者提供）

此外，統一集團今年串聯14個品牌，準備12萬朵哥倫比亞多色系康乃馨，包括紅色、粉色、粉橘色等，空運直送來台，5月5日起陸續開賣。浪漫包裝搭配「愛的留言版」設計，可親手寫下祝福話語。在7-11 限定門市選購，還能加購兩款CupiCho丘彼巧精品巧克力禮盒。

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