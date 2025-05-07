逛全聯「1款醬油」賣到裝防盜鎖　他驚：第一次見！網看傻

▲醬油也被上防盜鎖 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

就怕熱銷、貴重商品被順手牽羊，不少店家都會上防盜鎖。有網友驚呼，第一次看到醬油被一罐一罐上鎖，這一幕讓他感到十分新奇，「難道有人會偷拿嗎？」文章曝光後，網友也紛紛直呼，也曾看過罐頭、腰果、茶飲被上鎖，「應該是防範該區域的慣竊吧！」

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，逛到調味料專區時，赫見一款黑豆桑醬油每瓶都被裝上防盜鎖，讓他忍不住多看了兩眼，「還以為防盜鎖只有賣衣服或是包包的店會上鎖。」

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對此，原PO也在社團發問，第一次看到醬油被上鎖，「覺得好神奇！難道有人會偷拿嗎？」

底下網友直呼，「我也第一次看到欸」、「這款不錯，我們這邊賣得滿好的，難怪會上鎖」、「真的是太特別了吧」、「應該是防範該區域的慣竊吧！在滿街監視器的年代，還有這種買不起醬油的人」、「可能太搶手了」。

不只醬油，有網友直呼，不少食品也被上鎖，「我們家這邊已經越來越多產品都開始裝防盜磁扣了」、「應該是常被偷的品項吧～我看過牛肉罐頭被鎖」、「蜜汁腰果還有防盜磁條」、「冷藏區的茶也有防盜」、「之前看過奶粉上防盜鎖的，那麼大罐也能偷，有點厲害」。