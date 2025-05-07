【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

▲最近有一款內行人才知道的神級洗髮精，全聯單月平均銷量破萬瓶，一瓶就能達到「修護Ｘ強韌Ｘ持香」三種功效。

圖、文／臺灣樂金生活健康提供

市面上許多香水洗髮精雖然擁有迷人香氣，但往往忽略了最根本的養護需求，導致不少消費者抱怨「頭髮雖然香，卻乾澀毛躁」，不過最近就有一款內行人才知道的神級洗髮精，全聯單月平均銷量破萬瓶，一瓶就能達到「修護Ｘ強韌Ｘ持香」三種功效，不僅香氣媲美專櫃級香氛，更具備高效深層修護力，讓每次洗髮都像在做沙龍護理！網友更分享，自從購入後，全家人不分男女老少，天天搶著用，幸好巷子口全聯就買得到，輕鬆就能回購！

ELASTINE伊絲婷奢華香水系列，以獨特法國調香工藝，將精品級香水概念融入洗潤髮產品，讓洗髮都成為嗅覺上的極致享受， 經實測持香效果能夠持續長達48小時，讓人無論是晨間甦醒、午後悠閒，還是夜晚約會，都能時刻散發迷人氣息。此系列共有三種不同風格的香調，可以依照心情、服裝與場合選擇最適合自己的香味：

網友們紛紛在社群上討論自己最喜歡的香氣，有人表示：「早上用甜美果香，晚上換成麝香調，整個人香氣層次變化好迷人！」也有網友笑稱：「同事還問我是不是偷偷噴了高級香水，超有成就感！」如果你還沒試過這款網友激推的香水洗髮精，不妨趁現在入手，親自感受它的魅力，讓髮絲擁有精品級迷人香氣與極致柔順感！