　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

▲▼ 洗髮精,ELASTINE,香水,修護,香氣,全聯 。（圖／臺灣樂金生活健康提供）

▲最近有一款內行人才知道的神級洗髮精，全聯單月平均銷量破萬瓶，一瓶就能達到「修護Ｘ強韌Ｘ持香」三種功效。

圖、文／臺灣樂金生活健康提供

市面上許多香水洗髮精雖然擁有迷人香氣，但往往忽略了最根本的養護需求，導致不少消費者抱怨「頭髮雖然香，卻乾澀毛躁」，不過最近就有一款內行人才知道的神級洗髮精，全聯單月平均銷量破萬瓶，一瓶就能達到「修護Ｘ強韌Ｘ持香」三種功效，不僅香氣媲美專櫃級香氛，更具備高效深層修護力，讓每次洗髮都像在做沙龍護理！網友更分享，自從購入後，全家人不分男女老少，天天搶著用，幸好巷子口全聯就買得到，輕鬆就能回購！

ELASTINE伊絲婷奢華香水系列，以獨特法國調香工藝，將精品級香水概念融入洗潤髮產品，讓洗髮都成為嗅覺上的極致享受， 經實測持香效果能夠持續長達48小時，讓人無論是晨間甦醒、午後悠閒，還是夜晚約會，都能時刻散發迷人氣息。此系列共有三種不同風格的香調，可以依照心情、服裝與場合選擇最適合自己的香味：

網友們紛紛在社群上討論自己最喜歡的香氣，有人表示：「早上用甜美果香，晚上換成麝香調，整個人香氣層次變化好迷人！」也有網友笑稱：「同事還問我是不是偷偷噴了高級香水，超有成就感！」如果你還沒試過這款網友激推的香水洗髮精，不妨趁現在入手，親自感受它的魅力，讓髮絲擁有精品級迷人香氣與極致柔順感！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍
幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索
快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損
特斯拉打翻水壺就壞？　專家揭維修成本真相
澎湖花火節取消「1演出」　主辦曝原因
騎士遭聯結車擦撞爆頭慘死　20人目睹驚悚死亡瞬間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】ELLA化身滿芬女神大方分享極致髮香秘密

Uber Eats母親節優惠一次看！APP隱藏版「送禮功能」超方便

【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

3個老態問題！今年不妨送媽媽這些人氣「新意」找回青春

隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕口感蓬鬆濕潤、輕巧美味收服所有人的心

SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」開賣！鮮嫩雞柳裹滿水牛城辣醬

咖啡買1送1、第二杯10元喝！超商連續5天「省錢優惠」一次看

foodpanda升級版「超級會員日」5月限定！美食、生鮮雜貨狂殺7折

超商隱藏優惠！寄件送購物金　取件「15元喝四季春青茶」

肯德基「勁爆雞米花」回來了！還有升級桶裝版　5／13開賣

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

Uber Eats母親節優惠一次看！APP隱藏版「送禮功能」超方便

【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

3個老態問題！今年不妨送媽媽這些人氣「新意」找回青春

隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕口感蓬鬆濕潤、輕巧美味收服所有人的心

SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」開賣！鮮嫩雞柳裹滿水牛城辣醬

咖啡買1送1、第二杯10元喝！超商連續5天「省錢優惠」一次看

foodpanda升級版「超級會員日」5月限定！美食、生鮮雜貨狂殺7折

超商隱藏優惠！寄件送購物金　取件「15元喝四季春青茶」

肯德基「勁爆雞米花」回來了！還有升級桶裝版　5／13開賣

7-11開賣「Care Bears彩虹熊」周邊　居家出遊20款限量品快閃購

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

為生活增添美好儀式！居室空間、清潔衣物都有迷人香氣

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

正宮逼陪睡…又要求一起洗澡　陸劇男神被撲倒「禁慾火燒身」崩潰

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

余謙中繼好投本季首勝　蘇緯達3打點領兄弟二軍5比3勝悍將

不怕大雨來！北市啟動防汛總體檢　蔣萬安親赴現場坐鎮

#邱軍 撞死運將還肇逃！媽致歉：請給他一個機會

消費熱門新聞

咖啡買1送1！超商「省錢優惠」一次看

Uber Eats母親節優惠一次看！

肯德基勁爆雞米花回來了！還有升級桶裝版

7-11首度推「Care Bears彩虹熊」周邊

超商咖啡「買6送6」　自帶杯折8元

隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕美味收服所有人

OLAY母親節微電影5天破百萬觀看：把愛說出口

SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」新上市

冰咖啡買1送1！超商提神優惠來了

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

超商隱藏優惠！7-11送購物金　全家15元喝青茶

7-11夏季新品優惠　涼麵省10元、史努比變水果狗

霸氣開箱Dyson「水管吹風機」

foodpanda超級會員日5月升級加碼

更多熱門

相關新聞

竊盜通緝犯逛百貨　8秒摸走逾萬元香水

竊盜通緝犯逛百貨　8秒摸走逾萬元香水

高雄百貨龍頭遭竊！有店家昨(6日)盤點時，發現櫃上2罐香水不翼而飛，調閱監視器後發現，3日晚間有民眾光顧時伸出「第三隻手」，全程戴緊口罩試香，喜歡就放入口袋，業者氣得報警處理。警方稍早在屏東逮獲嫌犯，不過他說，當晚口袋有破損，香水放進去後就摔破了。

逛全聯「1款醬油」賣到裝防盜鎖　他驚：第一次見

逛全聯「1款醬油」賣到裝防盜鎖　他驚：第一次見

全聯買1商品結帳被擋！他傻眼：為什麼不下架？

全聯買1商品結帳被擋！他傻眼：為什麼不下架？

「番茄」成居家香氛熱門關鍵字！

「番茄」成居家香氛熱門關鍵字！

夏日迷人小心機！必備髮香噴霧

夏日迷人小心機！必備髮香噴霧

關鍵字：

洗髮精ELASTINE香水修護香氣全聯

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面