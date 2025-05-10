張善政化身銷售員！　開「粉紅胖卡」力推復興區媽媽桃

▲張善政開「粉紅胖卡」力推復興區媽媽桃。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接母親節，桃園市政府農業局10日於中壢銀河廣場舉辦「媽媽樂桃桃、好農Go Go購」活動。市長張善政並開著復興興農會「粉紅胖卡」進入活動會場，力推復興區媽媽桃(水蜜桃)，同時，也為今日正式成軍，由市府補助桃園市農會及13區農會購置的14部行動直銷車，期共同打響「桃園好農」品牌。



市長張善政表示，目前盛產的復興區「媽媽桃」皮薄多汁、果肉細緻香甜，5月10、11日兩天在中壢銀河廣場展售，不用舟車勞頓上山，就可以買到正宗拉拉山媽媽桃。

▲桃園市政府農業局舉辦「媽媽樂桃桃、好農Go Go購」活動。（圖／市府提供）

而市府補助桃園市農會及13區農會購置行動直銷車，今日正式成軍後，日後將開往各地進行農產推廣與銷售，擴大在地農產品市場能見度，讓更多人能輕鬆買到桃園優質農特產，今天特別親自開著直銷車來推廣媽媽桃。

農業局長陳冠義表示，因應母親節到來，活動現場也邀請樂天女孩嘎琳領軍，與張善政市長及農會女力代表進行「媽媽桃甜蜜連拍」，展現支持媽媽桃與女性農業力量的行動力。現場活動每整點也安排「一元競標促銷」，由各區農會帶來代表性明星商品進行一元起標，讓民眾有機會以超值價格帶回優質農產。

▲復興區媽媽桃買氣旺。（圖／記者楊淑媛攝）

陳冠義表示，中壢銀河廣場媽媽桃展售活動將持續至5月11日，5月14日起則在桃園市政府府前廣場展售，日日直送最新鮮的媽媽桃到消費者手中。包括：市議員葉明月、陳瑛、簡志偉、劉曾玉春、蘇偉恩、農糧署北區分署長林傳琦、市府農業局長陳冠義、婦幼局長杜慈容、青年事務局長侯佳齡、原民局長Panay Mulu、中壢區長李日強、復興區長蘇佐璽、桃園果菜公司董事長呂淑真及各區農會代表等出席活動。