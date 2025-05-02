不找偶像明星代言！桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

▲桃園13優秀女力、行銷復興區「媽媽桃」。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局推廣復興區「媽媽桃」，首度邀請桃園農漁業、青農及市府各局處等13位優秀女力擔任代言人，除了象徵桃園13行政轄區，亦同步宣傳5月10、11日將於中壢銀河廣場登場的「媽媽樂桃桃-好農Go Go購」活動。

農業局長陳冠義2日表示，每年5月至7月是桃園復興區水蜜桃的產季，五月桃種植中低海拔區域，每年母親節前後為盛產期，栽種的果農也多為泰雅族媽媽們，因此被稱為「媽媽桃」，媽媽桃皮薄、果肉細緻、口感香甜，已經成為拉拉山的招牌之一。

▲復興區「媽媽桃」。（圖／農業局提供）

今年媽媽桃種植面積約43.5公頃，產量約294公噸，預計產量將增加2成以上；水蜜桃總產量則超過1100公噸。農業局已於4月9日起在「桃園好農」導購網 (https://tyagri.tycg.gov.tw/)推出媽媽桃預購，提供2盒免運、12粒裝每盒折50元等預購優惠廣受好評，預購數量已突破千盒。

5月10、11日兩日農業局將於中壢銀河廣場舉辦「媽媽樂桃桃 好農Go Go購」提供實體展售，讓更多民眾不用上山就能買到正宗拉拉山媽媽桃。此外，水蜜桃實體展售則預計7月於樂天球場及桃園愛買、中壢SOGO百貨販售。

由於，桃園女力在農業推動貢獻良多上，月前的農漁會改選，女性三首長人數由3人增至7人，成長幅度達2倍以上，因此，特別邀請13位優秀女力，象徵桃園有13個行政轄區，包含：復興區農會理事長曾鴻姿、楊梅區農會理事長鄭美英、平鎮區農會常務監事陳繡春、平鎮區農會總幹事葉思瑋、桃園區農會常務監事陳慧娟、龜山區農會常務監事曾素月、桃園區漁會常務監事劉亞琪、桃園果菜公司董事長呂淑真、青年事務局長侯佳齡、原住民族行政局長 巴奈．母路、婦幼發展局長杜慈容、復興區青農聯誼會分會長王姿怡、桃城蒔菜農業生產合作社尤優佳，一同為在地農產行銷。