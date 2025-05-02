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張善政視察青山非營利幼兒園！曝桃園人口成長2歲專班增逾百班

▲張善政視察青山非營利幼兒園

▲張善政與幼兒一同參與「心辛相印」闖關遊戲。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政2日前往位於青埔特區內、老街溪畔旁的大園區新設青山非營利幼兒園視察。園長鍾枚錠於簡報中指出，青山非營利幼兒園環境優美，以ㄇ字型建築設計，如同三合院般，教室前後採光、通風佳，今年年初首度招生，以打造「有愛、有夢、有趣」的園所為目標。

張善政指出，青山非營利幼兒園自今（114）年2月開園，工程總經費約1億6千萬元，其中教育部補助7,535萬元，市府自籌8,107萬5,282元，幼兒園地點優越、環境清幽，建築設計採光及通風良好，是孩子就學的絕佳場所。

▲張善政視察青山非營利幼兒園

▲張善政與青山非營利幼兒園老師。（圖／記者楊淑媛攝）

面對桃園人口持續成長、幼兒人數日益增加趨勢，市府特別加強2歲專班設置，近3個學年度已新增逾百班，整體增幅接近6成，114學年度公立及非營利幼兒園2歲專班將達200班，有效紓解家長托育壓力。

張善政於聽取簡報後，與幼兒一同參與「心辛相印」闖關遊戲，幼兒園孩童們在肚子裝上氣球模擬孕媽咪的身體狀況，體驗媽媽懷孕過程的艱辛；張市長並在「花語心語」活動中製作母親節卡片，透過創作表達對母親的感謝。此外，張市長特別準備畢業生紀念品，親自贈送不鏽鋼餐碗禮盒給幼兒園畢業生代表，祝福他們邁向人生新階段。

▲張善政視察青山非營利幼兒園

▲青山非營利幼兒園以ㄇ字型建築設計。（圖／記者楊淑媛攝）

教育局表示，青山非營利幼兒園目前設有7個班級，包括3班2歲專班及4班3至5歲混齡班，由社團法人臺灣三之三生命教育學會營運管理。市府近年來持續投入資源推動幼兒教育政策，包括補助公私立教保服務機構5歲幼兒每學期4,500元的教育助學金，每學年達9,000元，並導入幼兒園STEAM教育計畫，透過數位科技與實作體驗，培養幼兒跨領域學習與解決問題能力。

包括：市議員徐其萬、游吾和、魏筠、市府教育局長劉仲成、青山里里長李吳彩月、橫峰里里長徐振坤、青溪里里長李詠芳、青峰里里長劉秋霞、社團法人臺灣三之三生命教育學會理事長葛惠等均一同出席。

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