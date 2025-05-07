張善政下週率市府團隊赴日取經　考察軌道經濟、城市規劃經驗

▲桃張善政今天上午在市政會議上宣布，下週一（5/12）日起將率市府團隊赴日取經為期4天，考察軌道經濟與城市規劃。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日在市政會議時宣布，下週一（5/12）日起至15日將率領市府團隊赴日取經為期4天，主要是考察日本軌道經濟與都市再生發展，預計將參訪包括日本最繁忙車站之一的「橫濱車站」、東京都市再開發成功案例「麻布台之丘」等，透過借鏡日本「軌道經濟」，結合跨局處對於城市規劃與鐵道事業發展專長，加速近期推動的桃園鐵路地下化及桃園捷運工程，讓桃園往更繁榮目標邁進。

張善政表示，日本軌道發展密度在全世界數一數二，其軌道沿線區域發展更是世界各國爭相觀摩學習典範。近期進行中的桃園鐵路地下化及桃園捷運建設不只是工程層面，更牽涉沿線都市整體發展及財務永續等多個面向，期勉各局處將來在面對工程及政策上都不能置身事外，而應共同努力，才能最有效地發揮各個市政措施，讓市民對每日桃園進步更有感。

張善政強調，此次出訪中，國營台灣鐵路股份有限公司資產開發處也將派員參加，希望透過與台鐵公司積極合作，共同擘劃桃園鐵路地下化與車站周邊聯合開發，期望藉由捷運與鐵路建設，帶動沿線區域繁榮發展，實現桃園都市面貌更新，為市民打造一個安居樂業、安心生養的宜居幸福城市。