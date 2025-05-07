　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

張善政下週率市府團隊赴日取經　考察軌道經濟、城市規劃經驗

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上宣布，下週一（5/12）日起將率市府團隊赴日取經為期4天，考察軌道經濟與城市規劃。（圖／市府新聞處提供）

▲桃張善政今天上午在市政會議上宣布，下週一（5/12）日起將率市府團隊赴日取經為期4天，考察軌道經濟與城市規劃。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日在市政會議時宣布，下週一（5/12）日起至15日將率領市府團隊赴日取經為期4天，主要是考察日本軌道經濟與都市再生發展，預計將參訪包括日本最繁忙車站之一的「橫濱車站」、東京都市再開發成功案例「麻布台之丘」等，透過借鏡日本「軌道經濟」，結合跨局處對於城市規劃與鐵道事業發展專長，加速近期推動的桃園鐵路地下化及桃園捷運工程，讓桃園往更繁榮目標邁進。

張善政表示，日本軌道發展密度在全世界數一數二，其軌道沿線區域發展更是世界各國爭相觀摩學習典範。近期進行中的桃園鐵路地下化及桃園捷運建設不只是工程層面，更牽涉沿線都市整體發展及財務永續等多個面向，期勉各局處將來在面對工程及政策上都不能置身事外，而應共同努力，才能最有效地發揮各個市政措施，讓市民對每日桃園進步更有感。

張善政強調，此次出訪中，國營台灣鐵路股份有限公司資產開發處也將派員參加，希望透過與台鐵公司積極合作，共同擘劃桃園鐵路地下化與車站周邊聯合開發，期望藉由捷運與鐵路建設，帶動沿線區域繁榮發展，實現桃園都市面貌更新，為市民打造一個安居樂業、安心生養的宜居幸福城市。

 【更多新聞】

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

「媽咪光采－愛的告白」　部桃讓就醫民眾大聲對媽媽說愛傳情

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍
幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索
快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損
特斯拉打翻水壺就壞？　專家揭維修成本真相
澎湖花火節取消「1演出」　主辦曝原因
騎士遭聯結車擦撞爆頭慘死　20人目睹驚悚死亡瞬間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

台南教育局攜17校媒合62國小　2400學童體驗職涯探索之旅

桃園捷運再傳捷報！綠線延伸中壢361億獲中央拍板定案

彩妝教學+網紅大主播甄選　朴子就業中心助婦女亮麗重返職場

張善政下週率市府團隊赴日取經　考察軌道經濟、城市規劃經驗

綠領人才需求飆速成長　環境部與中央大學簽署Mou共同培育

感謝警界職場媽媽無私付出　台中東勢警團聚歡慶母親節

「媽咪光采－愛的告白」　部桃讓就醫民眾大聲對媽媽說愛傳情

台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

嘉義市管樂團辦海報設計比賽　鼓勵青年創作者

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

台南教育局攜17校媒合62國小　2400學童體驗職涯探索之旅

桃園捷運再傳捷報！綠線延伸中壢361億獲中央拍板定案

彩妝教學+網紅大主播甄選　朴子就業中心助婦女亮麗重返職場

張善政下週率市府團隊赴日取經　考察軌道經濟、城市規劃經驗

綠領人才需求飆速成長　環境部與中央大學簽署Mou共同培育

感謝警界職場媽媽無私付出　台中東勢警團聚歡慶母親節

「媽咪光采－愛的告白」　部桃讓就醫民眾大聲對媽媽說愛傳情

台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

嘉義市管樂團辦海報設計比賽　鼓勵青年創作者

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

為生活增添美好儀式！居室空間、清潔衣物都有迷人香氣

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

正宮逼陪睡…又要求一起洗澡　陸劇男神被撲倒「禁慾火燒身」崩潰

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

余謙中繼好投本季首勝　蘇緯達3打點領兄弟二軍5比3勝悍將

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

地方熱門新聞

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

屏科大校內嚴重車禍　男大生騎車被撞飛

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

台南永華一街住宅竄出濃煙地下室起火搶救排煙

淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

詐騙鬼島加劇退休潮！台南900警申退藍營促市府提對策補警力

致理科大就博會　初媒合率衝53.5%

臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

山區大雨樹倒阻路38人受困　警民連手助脫困

板橋3座海洋風遊戲場　打造親子友善空間

新北運動中心登國際迎2025世壯運

更多熱門

相關新聞

張善政視察青山幼兒園　2歲專班增逾百班

張善政視察青山幼兒園　2歲專班增逾百班

桃園市長張善政2日前往位於青埔特區內、老街溪畔旁的大園區新設青山非營利幼兒園視察。園長鍾枚錠於簡報中指出，青山非營利幼兒園環境優美，以ㄇ字型建築設計，如同三合院般，教室前後採光、通風佳，今年年初首度招生，以打造「有愛、有夢、有趣」的園所為目標。

桃警「雷霆除暴」展現成果　保障市民生命財產安全

桃警「雷霆除暴」展現成果　保障市民生命財產安全

台電員工5/1上街頭　張善政臉書發文

台電員工5/1上街頭　張善政臉書發文

館長員工遭尻後腦杓！警方要查了

館長員工遭尻後腦杓！警方要查了

館長員工遇襲！張善政火速回應了

館長員工遇襲！張善政火速回應了

關鍵字：

桃市府軌道經濟城市規劃張善政

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面