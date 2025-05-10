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陳佩琪母親節悲喊想念柯文哲　曝要學做餅乾：總統夫人會的我也會

▲▼柯文哲疼痛血尿+嘔吐，疑急性腎損傷，陳佩琪召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押超過8個月，今（10日）適逢母親節前夕，柯的妻子陳佩琪在臉書表示，自己是一個悲傷的母親、不快樂的媽媽，母親節前夕，「我好想念我的先生」。除了再度質疑總統賴清德在台南市長任內南鐵東移後的容積率一事，她還說，下個禮拜要去烘焙教室學做餅乾送去給柯吃，「雖然你現在被這個人關押在牢房裡，但我要你知道你的太太沒有比這個人差，總統夫人會做，我也會做」。

陳佩琪今（10日）在臉書表示，「我是一個悲傷的母親、不快樂的媽媽，母親節前夕， 我好想念我的先生…」。她悲從中來的說，說這世界到底怎麼了？發生了什麼事？號稱文明的社會不是該有基本的邏輯嗎？

陳佩琪說，為何南鐵東移南市府給建商2.56 「倍」的容積率是合法的，但北市給20「百分比」卻是非法的？市長還要被判數十年徒刑，被關押在牢裡八個月還不放人？

陳佩琪質疑，有人說南鐵東移多蓋出來的房子是賣給市民住，是圖利市民，所以是合法的？可笑的牽託之詞，多給的容積率、多蓋出來的房子利潤，不是都是建商拿走了嗎？且說圖利市民也只是那幾戶人家得利，但台北市京華城建案荒廢已久，黑漆漆的擺在那裏，商圈沒落，市容不佳，若能蓋好，市府增加稅收，商圈繁榮，這是全體市民得利啊，為什麼台南的容積率可以用「倍數」增加的給， 我們的只是「百分比」就是圖利罪？地方自治法是檢察官說的算？ 還是誰說的算？

陳佩琪說，找到一疊某本書要出版前的稿子， 我的先生柯文哲遇到人家央求出書前的推薦函和序文，不管怎麼忙，總是認真地把書看完， 然後親筆寫下推薦序文回函給人家， 他待人總是如此真誠，不求回報。

陳佩琪表示，記得他在台大曾帶過的學生不當醫生了，改賣醫療器材，他下市長職位後，有天這學生跑去找他，可能生意上遭逢困難吧，先生在2023年10月10日選舉忙得焦頭爛額的時候，還親筆(非打字的)寫了一篇幫忙推荐的信函給他，結果年初先生又被抗告羈押後，這個人就出來到處貼文章上節目汙衊他，想到這裡不禁淚流滿面。

陳佩琪還說，下個禮拜要去烘焙教室學做餅乾送去給先生吃，「雖然你（柯文哲）現在被這個人關押在牢房裡，但我要你知道你的太太沒有比這個人差，總統夫人會做，我也會做，但完全無糖的不好吃，我做減糖的就好，只是覺得很奇怪，我印象中我們的總統不是一個完全不掩飾的全糖主義者嗎？」

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