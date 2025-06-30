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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「團結十講」連翻車三場　黃國昌：幕僚到底出什麼問題？

▲▼立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日進行「團結國家十講」第三講，以憲政體制為主題，演說中強調「不是表決多數贏就可以了」，並提及中華民國制憲時台灣沒有派員參加，引發爭議。民眾黨主席黃國昌今（30日）抨擊，昨天演講顯現賴總統對憲法的理解跟詮釋錯的一塌糊塗，連民進黨人士都看不下去，不敢想像賴總統幕僚到底出了什麼問題？他也砲轟賴清德現在在台灣的體制下，「想當上帝，要當王，要當皇帝，一切賴清德說的算」，喊話賴清德可以冷靜下來。

賴總統昨在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，除批評在野黨在立法院推動眾多違憲法案外，也提到去年青鳥行動與侵擾政壇多時的大罷免行動，目的是在恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，這些力量沒有政黨有辦法主導，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」

中廣公司前董事長趙少康今開記者會評論，包含黃國昌、前立委鄭麗文、立委羅智強、律師葉慶元等也一同出席發表評論。趙少康表示，賴總統「團結國家十講」是「撕裂國家十講」，昨講憲政體制還以為會談憲政，結果重點根本都在立法院，格局太小，太令人失望。

黃國昌批評，賴總統2024年參選總統競選辯論時聲稱「中華民國憲法是災難」，這次十講也是以團結之名行鬥爭之實，昨天第三講才赫然發現真正災難是總統對憲法的理解跟詮釋錯的一塌糊塗，其實已經有非常多民進黨人士在社群發言，都沒辦法相信賴總統怎麼會錯到這樣，尤其過去眾多民進黨人士由法政背景出身，絕不可能發生如此錯誤，大家都不敢想像賴總統幕僚到底發生什麼事情？

黃國昌強調，在任何民主憲政的國家當中，不管對於政府內部的權利，是三權、五權，都有一個最重要的觀念，是權利彼此之間的監督制衡，賴清德卻一直把新的這些國會所通過的法案，號稱是違憲，「我聽了毛骨悚然，我們的賴總統，現在已經自居為太上皇了，他不僅僅是最高的三軍統帥，不僅僅是國家的元首，他甚至已經自居為大法官的角色了。」

黃國昌認為，有關制憲歷史錯誤，賴總統已經被廣大網民譏連Google都不會，連當初台灣18位制憲代表中的民主前輩李萬居都一筆抹殺， 但真正更深層的問題是對民主認識淺薄，完全凸顯一個人想要專制獨裁，想要掌控行政不受國會監督，還說許多法案是違憲，賴總統現在根本是自居為太上皇，不僅當國家元首，甚至已經自居為大法官。

黃國昌還批，若真要講破壞憲政體制，那賴總統在當台南市長時不進議會備詢，又是哪門子民主憲政精神？簡直把自己當台南王，現在當總統更想要當王、皇帝、上帝，還想選輸翻桌，做無差別大罷免，現在的台灣民主已經被賴總統兼任黨主席的民進黨送進加護病房。

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