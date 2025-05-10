立委網路聲量TOP5排名曝光　黃國昌成「雙冠王」負面比例超過吳思瑤

▲數據分析平台《網路溫度計DailyView》昨日公布，5月2日至5月8日間的立委口碑榜。（圖／翻攝自網路溫度計）

實習記者石嘉豪／台北報導

數據分析平台《網路溫度計DailyView》昨（9日）公布最新一期的立委口碑榜，本期藍綠白陣營皆有人上榜，民眾黨主席黃國昌更橫掃逾12萬筆聲量，奪下聲量王，同時，73％的負面聲量比例，也讓黃國昌以3個百分點的差距勝過民進黨立委吳思瑤，再拿下負面聲量的冠軍。

網路溫度計昨日公布，5月2日至5月8日間的立委口碑榜，民眾黨主席黃國昌以12萬7759筆的聲量奪冠，國民黨立院黨團總召傅崐萁的10萬5704筆緊追在後，同黨立委徐巧芯則以8萬6698筆位居第三。

至於，第四名則是民進黨立委吳思瑤，期間總計有4萬2245筆聲量，值得注意的是，擔任立法院長後，行事風格轉為內斂的韓國瑜也以3萬1448筆，列居口碑榜第5名。

綜觀本期口碑榜，可以發現5名立委中，有3名立委面臨罷免危機，包括傅崐萁、徐巧芯，以及吳思瑤，且5名立委的總聲量雖然高，但各自的負面聲量比例皆超過60%。

此外，黃國昌以總聲量超過12萬筆高居第一，但負面聲量的比例也以73%勝過吳思瑤的70％。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，黃國昌還身兼民眾黨主席，本身火力又強，這樣的結果不意外。

賴祥蔚進一步分析，口碑榜總聲量前三名主要都是跟綠營激烈交鋒的立委，第四名的吳思瑤則是經常代表綠營發言的立委，同時，也是藍營想罷免的對象，仇恨值相對高，所以才從對手陣營獲得許多批評、負面的聲量。