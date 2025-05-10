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2026新北議員「提好提滿」　黃國昌：市長競合保持最開放心胸

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（10日）回到過去曾參選、並進軍立法院初任立委的新北市汐止區，到中正市場發送康乃馨。談到2026年的佈局，黃國昌說，在新北最重要的任務，就是把優秀人才在各區提好提滿，爭取選民的認同；2026新北市長選戰部分，黃說，跟其他在野黨彼此間競合協調的問題，都保持最開放的心胸。

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「母親節活動」受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席黃國昌出席「母親節活動」。（圖／記者呂佳賢攝）

黃國昌說，2026年對民眾黨來講，在新北最重要的任務，就是把優秀的人才在各選區中提好提滿，爭取選民的認同，也把民眾黨的聲音順利帶到新北市議會，幫所有新北市民發聲。

黃國昌強調，目前為止，民眾黨整個提名的機制跟作業都還沒有開始進行，「但是馬上會啟動有關於2026年提名的作業」。

至於今天來到的汐止，黃國昌表示，汐止過去是他的選區，為了要擴大在新北各個選區的服務，目前在汐止這邊是請陳語倢擔任地方主任，過去這段時間中，也非常感謝陳語倢在汐止這邊提供選民服務。

黃國昌表示，對於2026年的佈局，相信黨內人才濟濟，應該會有很多人希望能夠參與競爭，對黨來說，就是在公平機制把最優秀人才提供給新北市市民，讓未來民眾黨的議員能在新北市議會，幫市民爭取福利。 

至於2026新北市長選戰部分，黃國昌說，新北本來就是他在民眾黨裡面負責的責任區，所以在2026年選舉之前，怎麼樣擴大在新北這邊服務的量能，一直是他努力的方向。

黃國昌說，他在今年初受訪時曾說過，必須把自己做好準備，讓自己成為最好的選項，「至於跟其他在野黨彼此間競合協調的問題，都保持最開放的心胸」。

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「母親節活動」受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

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