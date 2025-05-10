藍營「還假於民」拚民生法案？　學者曝：想要分散大罷免的注意力

▲國立成功大學電機系教授李忠憲。（圖／翻攝李忠憲臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院會昨日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，預計將增加最多5天的國定假日，對此，成功大學電機系教授李忠憲今（10日）表示，國民黨選擇在這個時間點，在立法院通過增加國定假日的修法，主要的目的就是要分散大罷免的注意力。

李忠憲指出，先前因為立法院已經失控，被中國掌握，從消滅司法權，再到破壞行政權、擴大立法權，在這樣的情況之下，已經沒有任何理性討論的空間，看到民進黨立委們辛苦想要做正常人、正常立法委員的樣子，呈現一種荒謬可笑的畫面。

李忠憲認為，有些民進黨立委，還有許多民進黨的支持者，不知道現在是國家危急的時刻，國民黨在這個時間點，立法院通過增加國定假日的修法，主要的目的就是分散大罷免的注意力。

對於「紀念日及節日實施條例」的修法結果，李忠憲表示，藍白要放5天就讓他們放，還可以加碼成10天，管放什麼？要瘋大家一起來瘋，大罷免失敗，沒有辦法把中國勢力趕出立法院，無法把立法院再度拿回來，國家就完蛋了。

李忠憲強調，現階段除了大罷免之外，其它事情一點都不重要，他想起過去有人在反紫光運動的時候，常常講一句話，「上街頭抗議的判斷是，緊急、重大、不可逆」。

最後，李忠憲直言，現在國家就快要完蛋了，放幾天假有什麼差？他分享自己在德國唸書的時候，德國的大學一年放假超過180天，在德國唸大學畢業的人難道有因此比較笨嗎？