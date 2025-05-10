綠不滿國定假日修法　黃國昌批：勞工是民進黨可割可棄那塊

▲民眾黨主席黃國昌出席「母親節活動」受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4+1日。對此，民眾黨主席黃國昌今（10日）表示，整個討論過程民進黨的行政、立法部門不斷迴避，提出各種光怪陸離的理由，還說社會要有更多討論，「請問民進黨，當初暴力砍掉勞工7天假，怎麼沒聽你們講說需要社會更多討論？」不要再說勞工是民進黨心中最軟的那一塊，而是隨時可割可棄那塊。

黃國昌說，在討論勞工放假的問題時候，整個脈絡大家要從2016年開始思考。2016年時蔡英文總統跟全國勞工做的承諾是，工時要降低，因為台灣的血汗勞工在全世界工時排名名列前茅，這是不爭的事實。

黃國昌指出，過去民進黨在野時，為了取得執政機會，也在國會順利拿到過半數，結果讓所有勞工心寒的是，當年是以暴力碾壓的方式砍掉勞工的7天假，「到今天、2024年，台灣勞工總工時依然給高達2030小時，跟過去民進黨上台時一模一樣、完全沒有減少，導致台灣勞工目前的總工時在世界上還是名列前茅」。

「有關於國定假日法的討論，從去年就已經開始。」黃國昌說，民進黨暴力砍掉勞工7天假，不肯誠實回應非常多勞工朋友所出的訴求，希望能還給勞工應該有的假日，「昨天在野黨共同努力下，履行了對勞工朋友的承諾，把應該還給勞工的假日還給他們」。

黃國昌說，在整個討論過程中，民進黨的行政部門不斷迴避、不斷閃躲，甚至表決的時候，民進黨的行政部門也好、立法部門也好，提出各式各樣光怪陸離的理由，說每個假日紀念的意義都不一樣、史觀不一樣、什麼假該放不該放，社會要有更多討論，「請問民進黨，當初暴力砍掉勞工7天假，怎麼從來沒有聽過你們講，說砍掉勞工7天假這件事情需要社會更多討論？」

黃國昌直言，如果民進黨有認為自己支持的史觀、應該放的假日，為什麼不提出版本？什麼版本都不提出，還不僅僅是行政部門，民進黨立委一個版本都沒有提出來，請問民進黨到底在做什麼？

黃國昌表示，過去增加國定假日的時候，請民進黨自己回去看一看，勞動部長洪申翰過去提出的草案不是也希望把國定假日法制化嗎？不是也希望把假日還給勞工嗎？怎麼拿到權力後，完全換了另一副嘴臉？請不要再說勞工是民進黨心中最軟的一塊，勞工是民進黨隨時可割可棄的那一塊。