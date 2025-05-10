藍委稱罷藍志工「日薪2千、全職月薪8萬」　罷團籲道歉：自費投入

▲北市罷藍團體聯合送件記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨涉嫌死人連署、偽造文書，已有多人認罪，藍委陳玉珍、葛如鈞日前仍批評辦藍不辦綠，並質疑罷藍團體經費從何而來，「志工日薪兩千元」、「一個月全職有八萬元」、「連署書包膜的經費怎麼來，罷免團體根本經費充足」，對此罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」今（10日）公開聲明，志工出於對公共事務的關懷，自費投入行動。「月薪八萬」等說法毫無事實依據，呼籲葛如鈞，應即刻收回不實言論，公開向35個罷免團體及全體志工致歉。

罷團表示，對於葛如鈞、陳玉珍此等言論嚴重誤導視聽，惡意抹黑全體罷免志工與公民團體名譽，表達最嚴正的譴責及聲明！聲明中強調，全台各地推動罷免案之團體多為基層公民自發組織，志工出於對公共事務的關懷與民主制度的信仰，自費投入行動、忍受壓力與挑戰，並無所謂「高薪聘用」，葛委員所言「月薪八萬」等說法，毫無事實依據，屬不實指控，對志工人格與整體民主運動造成極大傷害。

聲明指出，葛如鈞委員身為民意代表，竟於公開媒體平台任意散布誇大不實之言論，嚴重誤導公眾、污衊民間民主實踐，已超越言論自由範疇。我國《憲法》與《公職人員選舉罷免法》保障人民對公職人員行使罷免權的正當性。各地罷免團體依法發起活動，旨在促進問責與民主深化，不容被特定人士惡意抹黑、汙名化，呼籲葛如鈞委員，應即刻收回不實言論，公開向35個罷免團體及全體志工致歉。

罷團指出，最後，體諒陳玉珍委員因為急於為國民黨身陷連署造假的司法風暴中，亟欲為罷免選情開脫而控訴罷團經費來源之事，團隊回應基於保護民眾辛苦簽署一筆一劃寫下並親自簽名的連署書，若遇天候不好自然會擔心雨水浸濕而進行外層防水，連署書包膜一事實屬無稽之談。

罷團強調，民主政治應以事實對話，而非透過權力位階、語言暴力打壓人民的正當訴求，將持續推動合法罷免程序，守護公民參與空間，拒絕抹黑、對抗謠言，還原事實，也期待選民們看見國民黨立委葛如鈞與陳玉珍低劣的問政品質，於最後罷免投票時，針對國民黨籍區域立委投下同意罷免。