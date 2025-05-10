女子於停車場無法繳費　港員警一招解決

▲東港警分局東港派出所員警吳享諾協助阮女完成繳費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局東港派出所員警吳享諾於日前執行勤務時在東港鎮安泰醫院停車場遇到58歲阮姓子女求助，阮女向警方表示不會操作停車場繳費機機台，看不懂說明，警方前往了解為機台零錢不足，故無法使用紙鈔繳費，協助其一同步行至附近超商更換零錢，順利完成繳費，阮女很感謝警方的協助。

阮女向警方表示，到東港鎮安泰醫院辦事情，汽車停在收費停車場內，辦完事後去停車場繳費機要繳費，操作時看不懂繳費機機台上面的說明，因無法離開停車場而心急如焚不知所措。剛好看到員警在附近，趕緊向警方尋求協助。

員警前往繳費機機台查看，發現是機台內顯示目前零錢不足，因此無法使用紙鈔繳費，只能用硬幣零錢繳費，員警靈機一動遂建議阮女可一同前往安泰醫院附近的超商更換零錢，再陪同返回停車場繳費機使用零錢繳費，阮女終於順利成功的完成繳費，得以駕駛其汽車離場返家；警方貼心服務，讓她感到非常窩心。



東港警分局提醒民眾若遇停車場繳費問題可以詳閱停車場機台說明，也要特別注意有些收費停車場只收信用卡不收零錢跟紙鈔；並提醒民眾外出停車在停車場也要特別注意，離開愛車時務必記得鎖上車門，並將貴重物品及財物隨身攜帶，以免宵小覬覦。