　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

女子於停車場無法繳費　港員警一招解決

▲東港警分局東港派出所員警吳享諾協助阮女完成繳費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東港派出所員警吳享諾協助阮女完成繳費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局東港派出所員警吳享諾於日前執行勤務時在東港鎮安泰醫院停車場遇到58歲阮姓子女求助，阮女向警方表示不會操作停車場繳費機機台，看不懂說明，警方前往了解為機台零錢不足，故無法使用紙鈔繳費，協助其一同步行至附近超商更換零錢，順利完成繳費，阮女很感謝警方的協助。

阮女向警方表示，到東港鎮安泰醫院辦事情，汽車停在收費停車場內，辦完事後去停車場繳費機要繳費，操作時看不懂繳費機機台上面的說明，因無法離開停車場而心急如焚不知所措。剛好看到員警在附近，趕緊向警方尋求協助。

員警前往繳費機機台查看，發現是機台內顯示目前零錢不足，因此無法使用紙鈔繳費，只能用硬幣零錢繳費，員警靈機一動遂建議阮女可一同前往安泰醫院附近的超商更換零錢，再陪同返回停車場繳費機使用零錢繳費，阮女終於順利成功的完成繳費，得以駕駛其汽車離場返家；警方貼心服務，讓她感到非常窩心。

東港警分局提醒民眾若遇停車場繳費問題可以詳閱停車場機台說明，也要特別注意有些收費停車場只收信用卡不收零錢跟紙鈔；並提醒民眾外出停車在停車場也要特別注意，離開愛車時務必記得鎖上車門，並將貴重物品及財物隨身攜帶，以免宵小覬覦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣
幣圈神童「直播飲彈」竟還活著！　詐死被抓包反應曝光
快訊／還沒下完！　16縣市豪大雨特報
一圖看雨區「紅到發紫」　粉專：對流如打游擊戰般冒出來
破天荒！　南韓執政黨「撤銷總統候選人資格」
敲碗台灣球團簽下她！「可愛天花板」照片曝光　大票讚：得收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子於停車場無法繳費　港員警一招解決

基隆育兒新政策！夜間臨托1:2專人照顧　減輕家長負擔

粽子媽媽戴蘇錦玉獲選模範母親　感人故事感動眾人

國道1號仁德段6車連環撞！　3人輕傷送醫幸無人受困

生成式AI不再只是名詞！台南記者學會辦實作講座　像多一位小秘書

女友突昏迷男友攔警求助　南警鳴笛5分鐘衝醫院救一命

花蓮韌性！DMAT災難應變模式走上國際舞台　美、日高度重視

馨香四溢！徐榛蔚母親節前夕親贈花束　感謝女性同仁辛勞付出

佯裝女兒感冒聲音要母匯貨款　東港警及時阻詐30萬元

無照駕駛易肇事　東港警加強執法遏止違規

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

女子於停車場無法繳費　港員警一招解決

基隆育兒新政策！夜間臨托1:2專人照顧　減輕家長負擔

粽子媽媽戴蘇錦玉獲選模範母親　感人故事感動眾人

國道1號仁德段6車連環撞！　3人輕傷送醫幸無人受困

生成式AI不再只是名詞！台南記者學會辦實作講座　像多一位小秘書

女友突昏迷男友攔警求助　南警鳴笛5分鐘衝醫院救一命

花蓮韌性！DMAT災難應變模式走上國際舞台　美、日高度重視

馨香四溢！徐榛蔚母親節前夕親贈花束　感謝女性同仁辛勞付出

佯裝女兒感冒聲音要母匯貨款　東港警及時阻詐30萬元

無照駕駛易肇事　東港警加強執法遏止違規

彭啓明曝火力發電僅占空污2.3％　蘇俊賓：不能只挑小的數字講

「到府煮飯」月賺8萬元！陸女每天跑6單「3菜1湯360元」

女子於停車場無法繳費　港員警一招解決

去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣

NBA季後賽「新戰神」！　米歇爾近兩戰場均轟45.5分大爆發

基隆育兒新政策！夜間臨托1:2專人照顧　減輕家長負擔

會握手的卡皮巴拉！超過12種可愛小動物　宜蘭水豚親子農場推薦

粽子媽媽戴蘇錦玉獲選模範母親　感人故事感動眾人

「大人版寶寶香」洗完澡的味道超上癮　4款推薦夏天噴剛好

保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

地方熱門新聞

白沙屯媽快要回家！今晚駐駕海口味餐廳

金門浯島城隍345周年遶境！3000信眾冒雨朝聖

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

桃園提延攬僑生駕駛計畫　勞動部喊卡！

南投星空季周末於清境起跑

台南高職男學生騎電動車上學遭撞亡肇事駕駛駕照早被吊銷

大溪木博館十週年館慶5/17登場　推出四大特展

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

台南安南蛇窟再捕1尾！捕蛇達人再出擊

老街溪環北橋至領航南橋工程　114年底完成

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

假女兒感冒要母匯貨款　警及時阻詐30

女友突昏迷男友攔警求助南警鳴笛5分鐘衝醫院救一命

別讓媽媽難過台南外送員母親節前夕酒駕被查獲

更多熱門

相關新聞

阿北半夜出門買養樂多　騎車慘摔路邊

阿北半夜出門買養樂多　騎車慘摔路邊

75歲李姓男子懷念養樂多滋味，半夜騎腳踏車外出超商購買途中路倒，民眾發現報警，東港警分局員警獲報處理，遇到他家人也外出尋找，順利助他平安返家，讓家屬非常感激。

國小學童參訪東港分局　體驗波麗士日常

國小學童參訪東港分局　體驗波麗士日常

8旬翁騎鐵馬迷航20公里　兩地警合力助返家

8旬翁騎鐵馬迷航20公里　兩地警合力助返家

吳鳳科技大學運休系　投身民雄雙福社區服務

吳鳳科技大學運休系　投身民雄雙福社區服務

女大生機車故障停路邊　警急關切助返校

女大生機車故障停路邊　警急關切助返校

關鍵字：

協助暖心服務社區互動停車繳費東港警分局

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！她出手提告

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面