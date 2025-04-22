「太想念了」屏東阿北半夜出門買養樂多　騎腳踏車慘摔路邊

▲東港警分局崁頂分駐所所長林子凱、警員陳冠廷助李男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

75歲李姓男子懷念養樂多滋味，半夜騎腳踏車外出超商購買途中路倒，民眾發現報警，東港警分局員警獲報處理，遇到他家人也外出尋找，順利助他平安返家，讓家屬非常感激。

東港警分局崁頂分駐所所長林子凱、警員陳冠廷於日前凌晨1時許獲報，有老翁路倒在中正路段，警方立即趕赴現場，經查是75歲的李姓男子。

他向警方表示，突然很懷念養樂多的滋味，於是獨自騎乘單車外出購買養樂多，因天色昏暗，無法判斷騎往超商的道路，欲騎車返程時不慎摔倒，由於中正路沿線因深夜時段較少車輛，往來之車輛行速較快，所幸熱心民眾見狀主動報警。

警方向鄰近住家借了塑膠椅，協助攙扶他坐上塑膠椅休憩片刻，而他的家屬也外出找尋，於現場找到他，在警方及家屬的協力下將他攙扶至輪椅，平安護送他返家。



東港警分局呼籲，家中若有年長者患有失智情形，家屬可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上防走失手環、愛心手鍊，使員警或善心人士能在其不慎迷途或需要幫助時迅速聯繫家屬，協助返家，另請家屬多多關心與陪伴家中失智長者，並時刻留意長者之動向，確保平安。