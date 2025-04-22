　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「太想念了」屏東阿北半夜出門買養樂多　騎腳踏車慘摔路邊

▲東港警分局崁頂分駐所所長林子凱、警員陳冠廷助李男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局崁頂分駐所所長林子凱、警員陳冠廷助李男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

75歲李姓男子懷念養樂多滋味，半夜騎腳踏車外出超商購買途中路倒，民眾發現報警，東港警分局員警獲報處理，遇到他家人也外出尋找，順利助他平安返家，讓家屬非常感激。

▲東港警分局崁頂分駐所所長林子凱、警員陳冠廷助李男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局崁頂分駐所所長林子凱、警員陳冠廷於日前凌晨1時許獲報，有老翁路倒在中正路段，警方立即趕赴現場，經查是75歲的李姓男子。

他向警方表示，突然很懷念養樂多的滋味，於是獨自騎乘單車外出購買養樂多，因天色昏暗，無法判斷騎往超商的道路，欲騎車返程時不慎摔倒，由於中正路沿線因深夜時段較少車輛，往來之車輛行速較快，所幸熱心民眾見狀主動報警。

警方向鄰近住家借了塑膠椅，協助攙扶他坐上塑膠椅休憩片刻，而他的家屬也外出找尋，於現場找到他，在警方及家屬的協力下將他攙扶至輪椅，平安護送他返家。

東港警分局呼籲，家中若有年長者患有失智情形，家屬可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上防走失手環、愛心手鍊，使員警或善心人士能在其不慎迷途或需要幫助時迅速聯繫家屬，協助返家，另請家屬多多關心與陪伴家中失智長者，並時刻留意長者之動向，確保平安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐助理費148萬養師父！台中議員改判4年　夫上訴判更重
女房東落淚轟「不知感恩」！　飯糰老闆娘「她講她的」：交給法院
黃國昌：倒閣救不了台灣　應思考如何抑制賴清德專制獨裁
氣溫30℃大排長龍！飯糰已賣光　老闆娘舉牌感謝
快訊／飯糰女房東哭了！　落淚道歉
女房東不只砸飯糰店！　4惡行曝
黃國昌點頭了！出席26號國民黨凱道集結　「這是人民的主場」
公教加薪3％確定5月發　卓榮泰偷酸翁曉玲：對法律一知半解
快訊／黃子佼慘了！再查出藏12少女「586部性影像」
白委指總預算如買牛排「先給7成吃飽再請款」　卓揆傻眼：你這樣
辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

薛楷莉又有事！誆「找幫派協助」擺平糾紛　詐前男友420萬

房東道歉落淚了！樋口飯糰老闆娘回應「她講她的」：交給法院處理

被生母拋下「遇暖心房東當女兒照顧」　她曝悲傷童年拒養媽

氣溫30℃大排長龍！高雄「樋口飯糰」10點已賣光　老闆娘舉牌感謝

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了：會依約讓他租到期滿

665精品假包堆成山！TikTok正妹直播翻車　侵權金額超過6千萬

高雄中央公園驚傳爆裂聲「還冒火花」畫面曝　民眾：通報沒人理

持滅音槍殺債主！新北市前副發言人胞弟命案　兇手二審仍判無期

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

薛楷莉又有事！誆「找幫派協助」擺平糾紛　詐前男友420萬

房東道歉落淚了！樋口飯糰老闆娘回應「她講她的」：交給法院處理

被生母拋下「遇暖心房東當女兒照顧」　她曝悲傷童年拒養媽

氣溫30℃大排長龍！高雄「樋口飯糰」10點已賣光　老闆娘舉牌感謝

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了：會依約讓他租到期滿

665精品假包堆成山！TikTok正妹直播翻車　侵權金額超過6千萬

高雄中央公園驚傳爆裂聲「還冒火花」畫面曝　民眾：通報沒人理

持滅音槍殺債主！新北市前副發言人胞弟命案　兇手二審仍判無期

藍委被罷免「民眾黨不會坐視不管」　黃國昌：不可讓執政者為所欲為

女子搭新自強號「被鎖廁所」1小時！台鐵技師「鐵鎚猛砸」才獲救

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

樋口飯糰直球對決房東！律師曝「漏告1條」建議補告

從南抄到北一路翻車　揭藍營幽靈連署出包關鍵

苦等6174天！活塞季後賽終於贏了　康寧漢轟33分退尼克扳平戰局

抄都抄錯！連署書2大bug超誇張　偽造文書鐵證怎揪出

甩鍋青年軍當墊背　國民黨幽靈連署內幕曝光

微風精品特賣4／24開跑　下殺1折起Moncler不到千元入手

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

社會熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告遭法官打臉

即／前名模與兄嫂私吞身障善款　3人上銬收押

快訊／台中梧棲知名餐廳今早失火

母載44歲兒半夜急診　他「癱軟摔車」搶救不治

更多熱門

相關新聞

高雄色狼文具店內對女童尻槍、公園對女子露鳥

高雄色狼文具店內對女童尻槍、公園對女子露鳥

高雄市近期驚傳有「遛鳥俠」出沒，引發社會高度關注與家長恐慌！19日鼓山區明倫路文具店發生惡狼對國小女童公然手淫事件，記者追查後發現，這個月4日，左營區博愛四路派出所轄區也曾發生類似案件，讓「遛鳥之狼」的陰影籠罩港都。警方強調已成立專案小組，將兩案併同偵辦，誓言全力緝捕。

酒駕撞2車再衝電桿　丟下400萬保時捷落跑

酒駕撞2車再衝電桿　丟下400萬保時捷落跑

車主違停逛夜市　屏東警開單告發

車主違停逛夜市　屏東警開單告發

高雄聯結車「貨櫃橫空半傾倒」　駕駛最重罰1萬8

高雄聯結車「貨櫃橫空半傾倒」　駕駛最重罰1萬8

屏東以為機車鑰匙遭竊　原來烏龍一場

屏東以為機車鑰匙遭竊　原來烏龍一場

關鍵字：

老人失智警方協助安全

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

看過最好看的國片？　一票人點名它：窒息感太真實

川普又命令聯準會：立刻降息

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面