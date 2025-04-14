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8旬翁騎鐵馬迷航20公里　屏東警、高雄警合力助他返家

▲東港警分局會同高雄市警方助洪男平安返家巷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局會同高雄市警方助洪男平安返家巷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名81歲高雄市洪姓男子日前清晨從高雄小港騎腳踏車至屏東新園訪友，途中迷航20公里，東港警分局新園分駐所員警甘琅升獲報後熱心協助，聯繫小港分局協尋住址，最終在地方宮廟協助下，助他平安返家，讓民眾非常感激。

▲東港警分局會同高雄市警方助洪男平安返家巷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局會同高雄市警方助洪男平安返家巷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局新園分駐所警員甘琅升日前凌晨獲報有疑似失智老人迷路，到達現場經查為81歲洪姓男子向警方表示，家住高雄市小港區，早上騎腳踏車至新園鄉訪友，卻不慎中途迷路，警方護送他回小港區鳳林里住處，發現該處已是廢棄房屋。

這時，他再想起自己是居住在二苓里一帶，東港警方與小港分局大林派出所及小港派出所一同協尋他的住處，從他口中得知住家附近有一間宮廟，經警方鍥而不捨下於二苓區附近巧遇一間宮廟舉辦神明誕辰活動，經廟方人員認出他就是住附近獨居老人，平安送他返家，也拜託鄰居就近幫忙照顧，居民對於警方熱心協助幫他平安返家，非常感謝。

東港警分局呼籲民眾家中若有失智長者或是村里獨居老人者，家屬或村里長可以幫忙配戴愛心手鍊或是於平常穿著的衣物縫貼連絡方式，俾利警方得以第一時間發現盡速聯繫到家屬或是村里長，並隨時注意家中長者或鄰居獨居老人動態，避免走失發生意外。

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