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嘉義民雄雙福社區服務揭牌 　吳鳳科大運休系投身服務

▲▼ 嘉義民雄雙福據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲▼ 嘉義民雄雙福據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣民雄鄉雙福社區發展協會理事長蔡妙雪、嘉義縣政府社會局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲、民雄鄉民代表會主席涂文生、吳鳳科技大學運休系助理教授石昌益等人，一起為雙福社區照顧據點揭牌，並祝賀該社區由老人食堂的共餐服務，升級為社區照顧據點的多元服務。

▲▼ 嘉義民雄雙福據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

雙福社區發展協會理事長蔡妙雪表示感謝前理事長張源龍結合社會局、民雄鄉公所、吳鳳科技大學運休系等資源，以及該協會幹部與志工的整備完成才有勇氣由多年的老人食堂升級為社區照顧據點的老人服務，自114年起每週二、四上午，服務約50-60人次的長輩，以提供餐飲、電話問安、諮詢資源轉介、健康促進活動等服務，讓雙福社區成為一個溫暖且充滿人情味的據點。

民雄鄉長林于玲表示在鄉政工作秉持「為老人設想等於為少年人設想」，所以公所重視老人福利，除了加碼重陽禮金，以及與政府共識的努力推動老人食堂、社區據點布建，還致力讓長輩能在民雄健康老化、活躍老化，像是辦理長青學苑課程、女力舞蹈交流活動，亦鼓勵各社區發展協會辦理在地化的活動方案，「阿玲鄉長就是希望鄉政工作要放進人與人之間的關懷，社區的溫暖，更相信如此一直前進，民雄鄉就一定會更好」。

▲▼ 嘉義民雄雙福據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

吳鳳科技大學運休助理教授石昌益也表示該校運休系師生很榮幸能參與去年前期銀髮樂活課程試辦方案，這是社區據點的雛形，是讓吳鳳科技大學以「在地學校照顧在地人」，讓學生跨出校園感受社區人際互動，重啟學習敬老尊賢的美德，也建構一個有快樂、有倫理的共融社區。

▲▼ 嘉義民雄雙福據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

最後，林鄉長更感謝雙福社區發展協會這兩年投入付出的張前理事長、蔡理事長、各幹部與志工，透過不同的計畫執行讓居民共融、環境清潔、關懷弱勢等面向都能看到雙福社區動起來，企圖全方位呵護雙福社區鄉親的生活品質，並直呼「最溫暖、最可愛的社區，就是抵雙福啦」！

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