426主揪養生館闆娘涉暴力討債遭收押　鄭正鈐稱不了解：尊重司法

▲新竹市紅娥養生館負責人何氏卿(左)、國民黨立委鄭正鈐（右）。（圖／翻攝臉書／林志潔）



記者杜冠霖／台北報導

426凱道挺藍委鄭正鈐的主揪、新竹市紅娥養生館負責人何氏卿，因涉及利用養生館掩護高利貸、暴力討債，遭新竹地檢署羈押禁見。對此，鄭正鈐9日受訪時僅回應，尊重司法，自己完全不了解。罷免鄭正鈐領銜人戴振博則批評，鄭正鈐曾公開承諾「全力協助支持這些新住民提供法律扶助」，如今看來他要法律扶助的竟是高利貸暴力集團的首腦，其他曾經被恐嚇、被欺負的新住民情何以堪？

何氏卿與其友人麻廷正涉嫌在新竹市從事高利貸、暴力恐嚇等違法行為，新竹地檢署日前聲押，新竹地方法院裁定羈押禁見。鄭正鈐昨在立院受訪時僅回應，尊重司法，自己完全不了解。

戴振博表示，肯定新竹市警察局、地檢署及地院在本案中的積極偵辦，展現守護新住民安全的決心。然而，令人痛心的是，一再聲稱照顧新住民的立委鄭正鈐，竟與這些欺壓新住民的不法集團關係密切。他也曾公開承諾「全力協助支持這些新住民提供法律扶助」，如今看來，「他要法律扶助的竟是高利貸暴力集團的首腦！那其他曾經被恐嚇、被欺負的新住民情何以堪？」

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戴振博批評，更荒唐的是，該集團首腦竟高調出面「頂罪」，為鄭正鈐擋子彈，這種蛇鼠一窩的行徑，早已超越巧合，這是共犯結構，是與黑金勾結，是非不分、立場錯亂的鄭正鈐，根本不適任立法委員，新竹人不是沒眼睛，這種踐踏正義、踐踏新住民權益的行為，不能再忍，第三階段，請新竹市民站出來，投下「同意罷免」鄭正鈐，讓黑金勢力無所遁形，讓新竹回到光明正道。