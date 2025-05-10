曝綠營「還假於民」沒版本、沒提案　洪孟楷：標準慣老闆嘴臉

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白陣營昨日聯手完成「還假於民」修法三讀，綠營則強調，黨團雖不反對增加休假日，但質疑藍白倉促通過內容不符合「多元民主價值紀念日」的修法版本。對此，國民黨立委洪孟楷今（10日）開嗆，綠營從頭到尾不提版本，事後又稱不反對修法，根本標準慣老闆嘴臉。

立法院昨日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，除了現行11個國定假日中，再新增4日假期，包括，9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜，此外，5月1日勞動節則改為全國統一放假，修法還明定，原住民族歲時祭儀，可由原住民依其族別歲時祭儀擇定三日放假。

洪孟楷提到，「還假於民」三讀通過，民進黨則在表決時，一路反對到底，現在說不反對放假，是反對倉促立法，但明明已經討論八年、歷經三屆立法院，哪裡倉促？

洪孟楷直言，民進黨的思維就像，「不反對員工休補休，但怎麼會挑這個時候？」、「不反對請育嬰假，但為何現在要生孩子？」、「不反對員工請領加班費，但反對公司成本增加。」

為此，洪孟楷痛批，慣老闆的嘴臉就是這樣，綠營大罵藍白，卻又不提出自己的版本，根本標準慣老闆嘴臉，綠營還說藍白封殺「多元民主價值的紀念日」，不過，主管機關內政部也從頭到尾沒提版本，媒體還曾報導，內政部主張不立法。

洪孟楷指出，民進黨說要增加「言論自由日、白色恐怖紀念日、婚姻平權日」？但沒有行政院的版本，請問哪一位民進黨立委提過法案？修正動議？都沒提過、沒版本，是要怎麼被封殺？

對於民進黨在「還假於民」議案上的操作，洪孟楷不禁開酸，表決一路反對，現在通過卻又喊話不反對，民進黨嘴臉就是吃霸王餐又嫌菜難吃，慣老闆思維與勞工距離當然只會越來越遠。