林口養生館偷拍真相曝！富二代情勒小三按摩師　至少10女受害

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區日前某泰式養生館，一名女客上門消費按摩時，遭服務的泰籍女技師偷拍，女客發現報警處理，警方清查女技師手機，除了發現被偷拍的女客多達10名，另追查出為一名男子為幕後主使，警方隨即聲請拘票及搜索票，於日前逮捕該名男子，移送新北地檢署偵辦，並以30萬元交保。

▲警方追查張男涉嫌教唆偷拍，日前遭到警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今年4月底新北林口一對母女到養生館按摩時，女兒覺得泰籍技師46歲沈女在按摩正面時，卻只使用單手覺得非常奇怪，就將遮臉的毛巾拉下查看，竟赫然發現沈女正以手機偷拍，馬上將手機搶過來查看，在相簿中發現除了自己裸照外，另有其他女子受害，隨即向警方報案處理。

警方調查，沈女拍照後隨即傳給另名男子，經詢問後移送新北地檢署偵辦，因需釐清被害人人數及身分，以及仍有共犯未到案，並有再犯之虞遭聲押獲准。警方循線追查，發現共犯為沈女已婚男友53歲張姓男子，並於上周四（1日）逮捕該名張男，並查扣手機釐清有無轉傳及販售。

▲警方查扣張男手機，雖然未轉傳販售，但發現另有約10名女子被偷拍。（圖／記者陸運陞翻攝）

據悉，唆使偷拍的張男，本身在家族經營木材業上班，並與妻子結婚育有子女，因曾到該養生館按摩結識沈女，隨後2人進而交往譜出不倫戀情；張男得知沈女也會替女客服務按摩，竟利用金錢及感情勒索方式，要沈女按摩女客時偷拍正面及背面裸照，供自己觀賞使用。

張男遭逮後坦承犯案，經警方調查雖未轉傳或販售，觀賞後隨即刪除，但唆使偷拍的行為已觸法，仍依妨害性隱私及妨害秘密等罪，將張男移送新北地檢偵辦，最後以30萬元交保。另外初步過濾約有10名其他女客受害，將陸續通知製作筆錄協助提出告訴。

▲警方將張男移送偵辦，裁定以30萬元交保。（圖／記者陸運陞翻攝）

林口警分局強調，對於任何妨害民眾隱私權之不法行為，絕不寬貸，除持續追查有無更多受害者及影像流出外，亦將結合「第三方警政」，報請市府公安聯合稽查小組，針對該營業場所加強管理與查核，從源頭有效控管與預防犯罪，致力營造更安全、優質的治安與生活環境。

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