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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

校園事件10年暴增2.4倍　藍智庫籲賴清德落實選前兒少照顧政見

▲▼學測今天起一連舉行3天。圖為師大附中考場（圖／記者許敏溶攝）

▲根據教育部統計，各級學校共通報校園事件較102年增加2.4倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者崔至雲／台北報導

根據教育部統計，111年我國各級學校共通報校園事件100,614件，不含疾病事件，涵蓋意外、安全維護、暴力與偏差行為、管教衝突、兒少保護、天然災害與其他類型，較102年的42,534件增加2.4倍。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖指出，總統賴清德在競選期間多次強調「優化照顧兒少身心健康」，如今上任將滿一年，正是從承諾走向政策落實的關鍵時刻，應積極回應校園實際需求。

進一步觀察個別校園事件，111年各級學校的意外事件共35,579件，安全維護共7,218件，暴力與偏差行為共17,272件，管教衝突共2,519件，兒童少年保護事件共32,521件，天然災害事件共1,612件，其他事件3,893件，分別是102年的2.6倍、3倍、2.7倍、3.8倍、1.9倍、3.1倍及2.4倍。

陳學聖表示，雖然教育部目前還未公布112年之後的校園事件發生數統計，但由近10年趨勢可見，各類校園事件發生數呈現上升趨勢，顯示校園面對突發與高壓情境的情況，持續增加，其應變與處理量能，亟需政府系統性協助，呼籲賴總統應重視基層學校所面臨的壓力與困難，儘速落實「優化照顧兒少身心健康」的政見，整合中央與地方資源，提前部署、全面強化，建立更具韌性與前瞻性的校園支持體系，以使政策落實真正回應基層需求。

陳學聖強調，隨著校園事件型態日趨多元與複雜，提供學生一個安全、穩定且具支持性的學習環境，是政府的責任。面對基層學校在應變與照顧上的日益吃重，中央政府應積極負起主責角色，從制度規劃、資源配置到跨部會協調，提出具體可行的「校園安全與支持行動方案」，進一步強化支援系統，協助各級學校能良好因應各類挑戰與風險。唯有政府落實積極作為，才能讓教育現場獲得實質支援，使學校在多重挑戰下持續邁向穩定與正向發展。
 

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