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大罷免大成功後5天假會被收回？　綠委否認：以全民共識為方向

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨三讀通過《紀念日及節日實施條例草案》，新增包括教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25）、小年夜等4天國定假日，並將5月1日勞動節擴大為全國放假日，合計「4+1」共5天新增假日。藍營聲稱「如果大罷免大成功5天假會被收回」。對此，綠委許智傑今（10日）回應，個人贊成勞動節全國統一放假，大罷免後也不會砍掉，大家依立法程序細緻討論，盡量以全民共識為方向。

對於放假議題，許智傑指出，個人贊成勞動節全國統一放假，但放假幾天需要再討論，依程序逐步進行，我認為大罷免後也不會全部砍掉，大家依立法程序細緻討論，盡量以全民共識為方向。

也有媒體提問，罷免藍委送件已達28案，國民黨稱要催出投票率，許智傑回應，大罷免藍委上看30位，反觀罷綠委仍掛零，這是真民意與假連署之間的選擇，國民黨偽造文書還死不認錯，想要催出反罷免的投票率相當困難。

至於地動刪瑤換領銜人一事，傳出召集人賴苡任指名，要藍委牛煦庭找中選會主委李進勇專案報告。許智傑質疑，國民黨領銜人居然大到可以指名立委要求中選會專案報告，台灣社會真的會被國民黨搞得更亂？國民黨黨工組成的罷免團體，一開始就認真上街連署才是正途，死亡連署和偽造文書都是違法的行為，國民黨不要一錯再錯。
 

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