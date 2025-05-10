增5天假「中小企業會很慘」！他揭勞資雙輸局面：員工花錢老闆裁員

▲電商業者「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自陳延昶FB）

記者閔文昱／綜合報導

立法院8日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，未來國定假日將新增5天，引起社會兩極反應。對此，電商業者「486先生」陳延昶發文指出，表面上看是勞工福利，但實際上可能導致「勞工多花錢、業主壓力更大」的雙輸局面，建議政府應用4種方式讓整體制度一起進步。

陳延昶9日晚間在臉書發文表示，自己雖是老闆，但並不反對多放假，甚至認為對電商來說是假期紅利，「大家休假就會在家滑手機、下單購物」。不過他也坦言，這樣的利多並非每個產業都能享受，像製造業、餐飲、傳統服務業等多靠人力撐場的小企業，面對營業天數減少、排班困難、產能下降等問題，壓力只會更大。

陳延昶進一步指出，許多勞工雖然名義上假變多，但實際收入卻不變，甚至可能因為多出門而「變相多花錢」；老闆們則面對營收減少與人事成本增加的雙重打擊，可能選擇壓縮人力、不調薪、甚至裁員，結果搞得雙方都受害，「這樣反而是兩邊都輸」。

除了中小企業，陳延昶也點出觀光與休閒產業可能短期受惠，但也得付出更高的人力與營運成本，「觀光業招募人就很困難，現在很多飯店都找外籍工讀生，現在一年少了一周工時，對於成本也會增加」。他直言，沒有完善的配套，光是加假只會讓問題更複雜。

為此，陳延昶建議，政府與其「硬加假」，不如推動彈性工時、減輕中小企業稅賦或勞保負擔、補助數位轉型與自動化設備，或讓勞資協商彈性假期配置，「政策不能只有漂亮的初衷，還要有配套的肌肉，才能真的對社會有幫助。不然只是開了一扇窗，卻讓另一扇門被風給吹倒了。」