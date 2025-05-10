新增國定假「台積電超淡定」！網酸：靠夭的都是賺不到錢的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，未來國定假日將新增5天。對此，晶圓代工大廠台積電和聯電都表示會依法辦理，對營運無影響。話題一出，PTT瞬間吵翻，曝光3個「勞資現實面」，「輪班星人，春節一樣上班，沒差」、「原本可以避開人潮，現在被強迫排假」、「會靠夭的都是賺不到錢的。」

對於新增5天假，台積電表示，會配合法規變動，並調整規劃彈性休假天數因應；聯電也表示將依法辦理，且因公司原本即提供員工優於法令的給假福利，額外給予7天備用假供員工彈性運用，因此新增4個國定假日對於營運應不會造成影響。

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話題在PTT掀起熱議，就有人忍不住哀怨，因為多假還是要輪班，「台積：沒差，來輪班」、「反正都有值班的，哪有差？多一點加班費而已」、「本來就24H輪班的，放再多天都沒差」、「輪班星人，春節一樣上班，沒差」、「輪班根本沒差啊！」「機台又不是看假期停機 還是有人值班修機 哪有影響」

有網友則是提到，還是傾向彈性休假，「多數科技業尤其在園區的本來就一直都有七天假，而且是讓你自己請的彈性假」、「砍彈休，工程師崩潰，被迫跟大家一起擠」、「改成特休自選休假比較實際，國定假日就一起塞車。」

也有人指出，會抗議的公司不是很OK，「賺錢的公司從來都不會對這種議題有意見」、「會因為幾天假就該該叫的公司多半都是垃圾」、「有錢的公司從不靠夭，會靠夭的就是沒錢。」