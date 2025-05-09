立院通過5天假！綠委蘇巧慧「我們不反對放假」轟藍白硬塞光復節

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院內政委員會30日初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，引起綠營一致砲火反對。對此，民進黨立委蘇巧慧表示，他們不反對放假，但藍白兩黨卻硬塞光復節，此行為荒腔走板。

蘇巧慧9日在臉書表示，她從未反對過增加國定假日，但現在卻有特定人士宣傳她反對，根本就是造謠，「我在質詢、審查法案時一直強調，我們不反對放假，但紀念日及節日代表的是國家的歷史脈絡以及中心價值，因此更需要各界的討論」。

蘇巧慧指出，內政委員會審查時，有委員提修正動議納入白色恐怖紀念日、婚姻平權紀念日，甚至是言論自由日，這都在內政委員會審查後達成共識。

然而，國民黨、民眾黨卻用修正動議的方式，在最後一刻修改委員會明明已討論過有共識的條文，硬塞進光復節，讓委員會的審查和結論如同虛設。

蘇巧慧表示，過去一年來，藍白主導的國會就是如此荒腔走板，架空委員會和立法院的討論，這也是他們如今要面對公民團體罷免的原因。

網友看完紛紛留言，「罷免已是不可逆的道路，一起讓國民黨在台灣政壇消失」、「白色恐怖紀念日或是解嚴紀念日都是更好的選擇」、「修正動議不是這樣用的吧？每次都用修正動議加東西就飽了啊，幹嘛還要委員會」。

也有人說，「之前完全執政怎麼不放？」「表決時民進黨都投反對」、「前幾年就討論勞動節全國放假，政府假裝答應說要討論，直到藍白硬過才有機會放，民進黨真的要深切檢討自己敗選原因」「那民進黨就提修正動議，將光復節改成同一天的人類天花絕跡日不就好了？這有很困難嗎？何必在表決前通通撤案？」「228悲傷都還可以放假出去玩，928，1225數目更不錯是應該放假出去踏青」、「台灣光復節有什麼不值得紀念的原因嗎？有這個疑問的我建議可以自己放棄中華民國國籍」。