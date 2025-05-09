立院過5天假！謝龍介「民進黨不還的假，國民黨來還」實踐選前政見

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院內政委員會30日初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，引起綠營一致砲火反對。對此，國民黨立委謝龍介表示，「民進黨不還的假，國民黨來還」。

謝龍介9日在臉書發文表示，國民黨團提出的《紀念日及節日實施條例》9日草案三讀通過，他在這個會期開議前，就將《紀念日及節日實施條例》列為優先法案之一，因此未來國定假日將增加5天。

謝龍介說，「還假於民」是他們對鄉親的承諾，立法將國定假日法制化，除了是維護勞工放假權，讓大家有更多時間休息，出門旅遊之外，也是要將民進黨當初刪除的7天假還給勞工。

最後，謝龍介表示，「很高興，今天《紀念日及節日實施條例》順利三讀，能實踐我們國民黨選前的政見。」

據悉，立法院9日表決通過《紀念日及節日實施條例》修正案，三讀完成。新法規定，5月1日勞動節改為全國放假，並新增4個國定假日，分別是小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，以及12月25日行憲紀念日。未來春節假期也將確保至少7天連休，最多可達10天。