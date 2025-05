習近平坐旁邊！莫斯科紅場閱兵登場　普丁：真理站在我們這邊

▲習近平出席莫斯科紅場閱兵,坐在普丁旁邊。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯總統普丁9日在莫斯科紅場舉行紀念二次大戰勝利閱兵,中國國家主席習近平等20多名外國政要均出席,習近平就坐在普丁身邊。普丁9日在閱兵活動上默哀一分鐘,悼念二戰戰亡烈士,並稱俄羅斯是對抗納粹的屏障,「真理及正義站在我們這邊」。

路透、天空新聞等報導,這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第4次閱兵,官員透露,今年紅場閱兵的規模將是有史以來最大的一次。在閱兵式開始之前,俄羅斯士兵身穿制服列隊行進,隨著閱兵式在紅場正式開始,旗手在軍樂聲中高舉俄羅斯國旗與勝利旗進場。

▲▼ 普丁9日在閱兵活動上默哀一分鐘,悼念二戰戰亡烈士。(圖/達志影像/美聯社)

普丁是自蘇聯領導人史達林(Joseph Stalin)以來在位時間最長的克里姆林宮領袖,他表示,俄羅斯的職責在於捍衛俄軍士兵尊嚴,俄國社會支持特別軍事行動的參與者,「俄羅斯一直是、也將是繼續抵禦納粹主義、反俄情緒、反猶太主義的屏障,真理及正義站在我們這邊」。

普丁在閱兵式上默哀一分鐘,稱蘇聯戰士的英勇決定二戰結局,敬重每一位偉大衛國戰爭老兵。他也提到,全球近80%居民都曾被捲入二戰,高度讚賞友好的中國人民為共同勝利所做的貢獻。

‘Russia has been and will be a barrier against Nazism, Russophobia and antisemitism’ — Putin reminds Victory Day parade of Moscow’s ongoing role against hatred



‘Truth and justice are on our side’ pic.twitter.com/hJBYuaxoYS — RT (@RT_com) May 9, 2025

Cossack troops proudly march before President Putin and world leaders in Moscow’s Victory Day parade pic.twitter.com/4voTnrOPQt — RT (@RT_com) May 9, 2025

▲▼ 這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第4次閱兵。(圖/路透,下同)

俄羅斯衛星通訊社指出,普丁向友好國家發出閱兵式參加邀請,除了習近平之外,白俄羅斯總統盧卡申科、塞爾維亞總統武契奇等人均出席。閱兵式結束後,各國領導人將在亞歷山大花園向無名烈士墓獻花,普丁也將在克宮正式接待外國領導人及貴賓。

另據澎湃新聞,俄羅斯這次閱兵總計有13國仗儀隊參加,包括中國人民解放軍儀仗司禮大隊。

▼總計有13國仗儀隊參加,包括中國人民解放軍儀仗司禮大隊。(圖/路透)

Vladimir Putin leads Russia’s Victory Day parade in Red Square under tight security, following a wave of Ukrainian strikes on Moscow.



Sky's @IvorBennett has all the details.https://t.co/3AN5HYFEOc



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2OIZeQJ47w — Sky News (@SkyNews) May 9, 2025