習近平坐旁邊！莫斯科紅場閱兵登場　普丁：真理站在我們這邊

▲習近平出席莫斯科紅場閱兵，坐在普丁旁邊。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
俄羅斯總統普丁9日在莫斯科紅場舉行紀念二次大戰勝利閱兵，中國國家主席習近平等20多名外國政要均出席，習近平就坐在普丁身邊。普丁9日在閱兵活動上默哀一分鐘，悼念二戰戰亡烈士，並稱俄羅斯是對抗納粹的屏障，「真理及正義站在我們這邊」。
路透、天空新聞等報導，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第4次閱兵，官員透露，今年紅場閱兵的規模將是有史以來最大的一次。在閱兵式開始之前，俄羅斯士兵身穿制服列隊行進，隨著閱兵式在紅場正式開始，旗手在軍樂聲中高舉俄羅斯國旗與勝利旗進場。
▲▼ 普丁9日在閱兵活動上默哀一分鐘，悼念二戰戰亡烈士。（圖／達志影像／美聯社）
普丁是自蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）以來在位時間最長的克里姆林宮領袖，他表示，俄羅斯的職責在於捍衛俄軍士兵尊嚴，俄國社會支持特別軍事行動的參與者，「俄羅斯一直是、也將是繼續抵禦納粹主義、反俄情緒、反猶太主義的屏障，真理及正義站在我們這邊」。
普丁在閱兵式上默哀一分鐘，稱蘇聯戰士的英勇決定二戰結局，敬重每一位偉大衛國戰爭老兵。他也提到，全球近80%居民都曾被捲入二戰，高度讚賞友好的中國人民為共同勝利所做的貢獻。
‘Russia has been and will be a barrier against Nazism, Russophobia and antisemitism’ — Putin reminds Victory Day parade of Moscow’s ongoing role against hatred— RT (@RT_com) May 9, 2025
‘Truth and justice are on our side’ pic.twitter.com/hJBYuaxoYS
Cossack troops proudly march before President Putin and world leaders in Moscow’s Victory Day parade pic.twitter.com/4voTnrOPQt— RT (@RT_com) May 9, 2025
▲▼ 這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第4次閱兵。（圖／路透，下同）
俄羅斯衛星通訊社指出，普丁向友好國家發出閱兵式參加邀請，除了習近平之外，白俄羅斯總統盧卡申科、塞爾維亞總統武契奇等人均出席。閱兵式結束後，各國領導人將在亞歷山大花園向無名烈士墓獻花，普丁也將在克宮正式接待外國領導人及貴賓。
另據澎湃新聞，俄羅斯這次閱兵總計有13國仗儀隊參加，包括中國人民解放軍儀仗司禮大隊。
▼總計有13國仗儀隊參加，包括中國人民解放軍儀仗司禮大隊。（圖／路透）
Vladimir Putin leads Russia’s Victory Day parade in Red Square under tight security, following a wave of Ukrainian strikes on Moscow.— Sky News (@SkyNews) May 9, 2025
Sky's @IvorBennett has all the details.https://t.co/3AN5HYFEOc
Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2OIZeQJ47w
JUST IN: PARADE BEGINS IN MOSCOW ON RED SQUARE— NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025
Putin is sitting alongside Xi Jinping, invited to the Kremlin as Russia’s ultimate air defense.
To protect the parade, Russia pulled all its air defense systems into Moscow — meanwhile, the country slipped back into the Middle… pic.twitter.com/SQFVYAXSqC
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