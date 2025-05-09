　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平坐旁邊！莫斯科紅場閱兵登場　普丁：真理站在我們這邊

▲▼ 俄羅斯5月9日閱兵，中國國家主席習近平出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平出席莫斯科紅場閱兵，坐在普丁旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁9日在莫斯科紅場舉行紀念二次大戰勝利閱兵，中國國家主席習近平等20多名外國政要均出席，習近平就坐在普丁身邊。普丁9日在閱兵活動上默哀一分鐘，悼念二戰戰亡烈士，並稱俄羅斯是對抗納粹的屏障，「真理及正義站在我們這邊」。

路透、天空新聞等報導，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第4次閱兵，官員透露，今年紅場閱兵的規模將是有史以來最大的一次。在閱兵式開始之前，俄羅斯士兵身穿制服列隊行進，隨著閱兵式在紅場正式開始，旗手在軍樂聲中高舉俄羅斯國旗與勝利旗進場。

▲▼ 俄羅斯5月9日閱兵，中國國家主席習近平出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 普丁9日在閱兵活動上默哀一分鐘，悼念二戰戰亡烈士。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯5月9日閱兵，中國國家主席習近平出席。（圖／達志影像／美聯社）

普丁是自蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）以來在位時間最長的克里姆林宮領袖，他表示，俄羅斯的職責在於捍衛俄軍士兵尊嚴，俄國社會支持特別軍事行動的參與者，「俄羅斯一直是、也將是繼續抵禦納粹主義、反俄情緒、反猶太主義的屏障，真理及正義站在我們這邊」。

普丁在閱兵式上默哀一分鐘，稱蘇聯戰士的英勇決定二戰結局，敬重每一位偉大衛國戰爭老兵。他也提到，全球近80%居民都曾被捲入二戰，高度讚賞友好的中國人民為共同勝利所做的貢獻。

▲▼ 俄羅斯5月9日紅場閱兵。（圖／路透）

▲▼ 這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第4次閱兵。（圖／路透，下同）

▲▼ 俄羅斯5月9日紅場閱兵。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯5月9日紅場閱兵。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯5月9日紅場閱兵。（圖／路透）

俄羅斯衛星通訊社指出，普丁向友好國家發出閱兵式參加邀請，除了習近平之外，白俄羅斯總統盧卡申科、塞爾維亞總統武契奇等人均出席。閱兵式結束後，各國領導人將在亞歷山大花園向無名烈士墓獻花，普丁也將在克宮正式接待外國領導人及貴賓。

另據澎湃新聞，俄羅斯這次閱兵總計有13國仗儀隊參加，包括中國人民解放軍儀仗司禮大隊。

▼總計有13國仗儀隊參加，包括中國人民解放軍儀仗司禮大隊。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯5月9日紅場閱兵。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三讀通過！偽造車牌可重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛
快訊／單親櫃姐殺2子女　遭判無期徒刑
下半年「多放3國定假」！請假攻略來了　12月請1可休4
藍白共推「國定假日增4+1天」　民眾黨轟：民進黨從頭到尾不想
AJ哥被控「關直播打人」！　警證實受理提告
快訊／UNIQLO正式回應了！　分店貼公告
林益全再提「801旅」事件　葉君璋回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Panasonic宣布「全球大裁員」！　1萬人丟飯碗

川普關稅壓力爆表　中國企業撐不住！分析美中談判內幕

川普大掃蕩！女大生闖紅燈意外揭「非法居留15年」　一家4口恐遣返

凱特王妃1天換2套美翻了　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

習近平坐旁邊！莫斯科紅場閱兵登場　普丁：真理站在我們這邊

7歲兒突發高燒無法行動被誤診流感　機警媽謝TikTok片救命

大阪爆隨機砍人！　30多歲男被逮

東京地鐵砍人動機曝光！　43歲嫌犯「怪爸媽」逼考上東大

暗示課100%半導體關稅？　川普再轟晶片業被偷走「都跑去台灣」

給人鄰家大叔般印象！新教宗曾「3度訪韓」　瀟灑溫暖堅持不搭汽車

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

Panasonic宣布「全球大裁員」！　1萬人丟飯碗

川普關稅壓力爆表　中國企業撐不住！分析美中談判內幕

川普大掃蕩！女大生闖紅燈意外揭「非法居留15年」　一家4口恐遣返

凱特王妃1天換2套美翻了　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

習近平坐旁邊！莫斯科紅場閱兵登場　普丁：真理站在我們這邊

7歲兒突發高燒無法行動被誤診流感　機警媽謝TikTok片救命

大阪爆隨機砍人！　30多歲男被逮

東京地鐵砍人動機曝光！　43歲嫌犯「怪爸媽」逼考上東大

暗示課100%半導體關稅？　川普再轟晶片業被偷走「都跑去台灣」

給人鄰家大叔般印象！新教宗曾「3度訪韓」　瀟灑溫暖堅持不搭汽車

國定假日修法通過假變多！　人總：將重行公告114年辦公日曆表

聯發科4月營收487.54 億元　月減12.9%、年增 16%

26坪新屋「裝潢預算50萬」　過來人曝1處優先：空屋就要先做

道交條例修法三讀！偽造車牌可重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛

陽明海運4月營收年減16%　同業逆勢成長是因運力增加

喊話：成為保護你們的天！單親櫃姐悶殺2子女　母親節前夕遭判無期

金融股土洋對作！外資撿投信丟 惟2壽險金控同遭棄守

Panasonic宣布「全球大裁員」！　1萬人丟飯碗

專訪／「日本最強牛郎」羅蘭放話來台灣住！　台北101旁置產：哪裡貴就買哪

長榮航4月營收寫同期新高　長榮航太打入空巴供應鏈

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

國際熱門新聞

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

即／比特幣破10萬美元　川普：趕快去買股

美英協議汽車稅降至10%、英買100億波音

即／白煙升起！梵蒂岡選出新任教宗

川普傳大砍對中關稅至50%　最快下周生效

美國務院下架「台美關係頁面」　發言人曝真相

比爾蓋茲震撼宣布：20年內裸捐6兆

暗示課100%關稅？　川普再轟晶片業被偷走

新教宗「良十四世」首場講話　籲世人搭起橋樑

川普鬆口考慮調降中國關稅　若達成1條件

教宗沒薪水？　食醫住行「梵蒂岡全包」

即／史上首位美籍教宗「良十四世」　川普：國家無上榮耀

更多熱門

相關新聞

川普再籲烏俄停火　否則加大制裁

川普再籲烏俄停火　否則加大制裁

美國總統川普8日呼籲烏俄進行30天無條件停火，否則將會進一步實施制裁。烏克蘭總統澤倫斯基也表示，此舉才是邁向和平的「真正指標」，基輔也已經準備停火。

普丁宣布停火3天「被控違約734次」

普丁宣布停火3天「被控違約734次」

反核武更反對太空作戰！　中俄痛批美破壞穩定

反核武更反對太空作戰！　中俄痛批美破壞穩定

中俄1.3萬字聯合聲明又提「反台獨」

中俄1.3萬字聯合聲明又提「反台獨」

幕後／朱立倫「納粹說」為何讓歐洲異常大反彈？　跟普丁開戰有關

幕後／朱立倫「納粹說」為何讓歐洲異常大反彈？　跟普丁開戰有關

關鍵字：

紅場閱兵俄羅斯習近平普丁二戰莫斯科

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面