幕後／朱立倫「納粹說」為何讓歐洲異常大反彈？　跟普丁開戰有關

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

近來，國民黨主席朱立倫、青年宋建樑，都因引用納粹批評賴清德政府，罕見讓德國在台協會、以色列、歐盟，乃至比利時、法國、荷蘭等國都表達譴責之意。到底為何相關駐外單位的舉措，有別於以往外交互動上的慣例，且回應速度之快？《ETtoday新聞雲》彙整近年國際情勢一次解析。

德國在台協會日前才以「無恥」來批評國民黨青年宋建樑，譴責他戴象徵納粹的「卐」字臂章，還比出納粹敬禮手勢；不到一個月，又直接點名譴責國民黨主席朱立倫。在德國聲明譴責的隔天，朱立倫沒有道歉，持續堅持批評賴清德政府是「納粹」的立場，反而引來以色列、歐盟、比利時、英國、法國與荷蘭等多個歐洲國家的反彈。

不可諱言，這在外交場域上，不論是駐外單位的措辭、直接點名他國政黨領袖的全名，或是歐洲許多國家聯手譴責，都是極為罕見的狀況。

一位涉外官員受訪表示，過去幾年來，在歐洲有一個特別的現象，就是俄羅斯對喬治亞、烏克蘭，都在進行侵略、干涉的時候，都會指控對方是「法西斯化」，指控對方是希特勒，並宣稱要阻止包括喬治亞、烏克蘭「納粹化」，普丁過去就直接點名澤倫斯基是希特勒。

「威權政體反過來指控民主國家納粹，歐洲人非常有印象。」涉外官員表示，很多公開的媒體報導都有描述過，普丁在報導中表示，他聽說烏克蘭在尋找自我身份認同，但很驚訝為何他們要在新納粹主義的基礎上尋找。這位官員說，納粹的相關認知操作行為，也是後來普丁發動戰爭的藉口之一。

「在俄羅斯之後，就換成中國。」涉外官員表示，觀察過去兩年，中共的社群、官宣、官媒，乃至於周邊群體，也開始操作這類的認知攻擊，論調就是攻擊賴清德是法西斯、希特勒，說台灣正在法西斯化、賴清德走納粹路線等。

舉例而言，有鮮明中共解放軍背景的媒體「海峽之聲」，在2024年6月時的報導，標題就是「越來越多證據表明，賴清德正在向希特勒靠攏」。

涉外官員說，歐洲人為何會快速反應，是因為歐洲很警惕這種狀況，不僅僅是對歷史跟二戰狀況的警醒，另外一塊，就是這幾年大家的「共同經驗」。

他說，歐洲國家的反應很快，而且是全面性的，一部份是來自於對這種操作的警惕，他們知道這種操作手法來自威權國家，透過訊息操作，或是認知操作去挑撥新的對立，好比俄羅斯去講民主國家領袖是法西斯跟希特勒，這是很荒唐的事情。

「老共也有樣學樣用這種說法。」這位官員表示，其實老共跟俄羅斯也學了滿多的，好比俄羅斯過去也講過烏克蘭透過美國，在發展生化武器，而這樣的操作，後來在台灣也有被操作過。

▼當地時間5月8日，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統普丁舉行的歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

