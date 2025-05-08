　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／朱立倫「納粹說」為何讓歐洲異常大反彈？　跟普丁開戰有關

▲▼國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

近來，國民黨主席朱立倫、青年宋建樑，都因引用納粹批評賴清德政府，罕見讓德國在台協會、以色列、歐盟，乃至比利時、法國、荷蘭等國都表達譴責之意。到底為何相關駐外單位的舉措，有別於以往外交互動上的慣例，且回應速度之快？《ETtoday新聞雲》彙整近年國際情勢一次解析。

德國在台協會日前才以「無恥」來批評國民黨青年宋建樑，譴責他戴象徵納粹的「卐」字臂章，還比出納粹敬禮手勢；不到一個月，又直接點名譴責國民黨主席朱立倫。在德國聲明譴責的隔天，朱立倫沒有道歉，持續堅持批評賴清德政府是「納粹」的立場，反而引來以色列、歐盟、比利時、英國、法國與荷蘭等多個歐洲國家的反彈。

不可諱言，這在外交場域上，不論是駐外單位的措辭、直接點名他國政黨領袖的全名，或是歐洲許多國家聯手譴責，都是極為罕見的狀況。

一位涉外官員受訪表示，過去幾年來，在歐洲有一個特別的現象，就是俄羅斯對喬治亞、烏克蘭，都在進行侵略、干涉的時候，都會指控對方是「法西斯化」，指控對方是希特勒，並宣稱要阻止包括喬治亞、烏克蘭「納粹化」，普丁過去就直接點名澤倫斯基是希特勒。

「威權政體反過來指控民主國家納粹，歐洲人非常有印象。」涉外官員表示，很多公開的媒體報導都有描述過，普丁在報導中表示，他聽說烏克蘭在尋找自我身份認同，但很驚訝為何他們要在新納粹主義的基礎上尋找。這位官員說，納粹的相關認知操作行為，也是後來普丁發動戰爭的藉口之一

「在俄羅斯之後，就換成中國。」涉外官員表示，觀察過去兩年，中共的社群、官宣、官媒，乃至於周邊群體，也開始操作這類的認知攻擊，論調就是攻擊賴清德是法西斯、希特勒，說台灣正在法西斯化、賴清德走納粹路線等。

舉例而言，有鮮明中共解放軍背景的媒體「海峽之聲」，在2024年6月時的報導，標題就是「越來越多證據表明，賴清德正在向希特勒靠攏」。

涉外官員說，歐洲人為何會快速反應，是因為歐洲很警惕這種狀況，不僅僅是對歷史跟二戰狀況的警醒，另外一塊，就是這幾年大家的「共同經驗」。

他說，歐洲國家的反應很快，而且是全面性的，一部份是來自於對這種操作的警惕，他們知道這種操作手法來自威權國家，透過訊息操作，或是認知操作去挑撥新的對立，好比俄羅斯去講民主國家領袖是法西斯跟希特勒，這是很荒唐的事情。

「老共也有樣學樣用這種說法。」這位官員表示，其實老共跟俄羅斯也學了滿多的，好比俄羅斯過去也講過烏克蘭透過美國，在發展生化武器，而這樣的操作，後來在台灣也有被操作過。

▼當地時間5月8日，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統普丁舉行的歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

▲▼當地時間5月8日，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統普丁舉行的歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄
宋智孝現身台灣「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑
台鐵400萬失主真實身分是「越南移工」　雇主嚇傻：怎有那麼多
10車不讓下場來了！2國小童舉手走行穿道被無視
粉紅超跑衝越4車道！百名幼園童高喊：媽祖我愛您...開心鑽轎
快訊／營業員吸金7千萬遭黑幫拘禁　2警當內鬼被約談

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋「類地震」影響里民　北市府允諾：要求遠雄9月提報告

幕後／朱立倫「納粹說」為何讓歐洲異常大反彈？　跟普丁開戰有關

幕後／賴清德為何突然紀念歐洲二戰勝利？　背後動機一次解析

孫立方來自對岸卻可當兵？陸委會：當年還沒有《兩岸條例》

出生南京考不了國防醫？陸委會：30年來都如此「不是今天才規定」

客委會指藍沒支持客家預算　徐欣瑩轟：從戰鬥內閣變罷免打手

海委會攜手金管會共推「藍海ESG行動」　擴大海洋保育合作量能

崇越子公司疑涉台東風電　黃建賓3問郭智輝：誰下令？

韓國瑜酸「自己不吃藥叫別人吃藥」　柯建銘朝野協商暴怒拍桌

批國民黨製造外交災難　吳沛憶：粗暴言論絕不能代表台灣

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

大巨蛋「類地震」影響里民　北市府允諾：要求遠雄9月提報告

幕後／朱立倫「納粹說」為何讓歐洲異常大反彈？　跟普丁開戰有關

幕後／賴清德為何突然紀念歐洲二戰勝利？　背後動機一次解析

孫立方來自對岸卻可當兵？陸委會：當年還沒有《兩岸條例》

出生南京考不了國防醫？陸委會：30年來都如此「不是今天才規定」

客委會指藍沒支持客家預算　徐欣瑩轟：從戰鬥內閣變罷免打手

海委會攜手金管會共推「藍海ESG行動」　擴大海洋保育合作量能

崇越子公司疑涉台東風電　黃建賓3問郭智輝：誰下令？

韓國瑜酸「自己不吃藥叫別人吃藥」　柯建銘朝野協商暴怒拍桌

批國民黨製造外交災難　吳沛憶：粗暴言論絕不能代表台灣

全恩菲PO黑白照認「在台生活不容易」　網刷一排加油

大巨蛋「類地震」影響里民　北市府允諾：要求遠雄9月提報告

高得石材20年深耕頂級建材市場　二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈

《鬼滅之刃》神曲來了！MY FIRST STORY登台8月南港展覽館開唱

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

宋智孝來台「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑：我就是醉客，沒人認得

台鐵400萬失主真實身分是「越南移工」　雇主嚇傻：怎有那麼多錢

台積電條款上路　金管會鬆綁台股ETF單一成分股市值比重30%上限

獨家／宋智孝越過人海「認出10年粉絲」：妳怎麼來了？　經紀人親自上前問候

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

政治熱門新聞

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

以色列跟進譴責　朱立倫怒：別干預各國內政

快訊／遭德國在台協會譴責　朱立倫開嗆了

德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

韓國瑜酸不吃藥叫別人吃藥　柯建銘怒拍桌

德國在台協會譴責朱立倫　國民黨發聲了

德國在台協會罕見點名譴責朱立倫　藍白陣營出征反嗆沒資格、羞恥

出生南京考不了國防醫？陸委會：30年來都如此

朱立倫、解放軍齊轟賴清德納粹　普丁昔也抹烏克蘭納粹發動戰爭

北市3罷團送件　罷免徐巧芯連署178%全國最高

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

聯合國報告：台灣詐騙洗錢中心　調查局回應了

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

賴清德澄清：「脫中入北」是學者主張

更多熱門

相關新聞

幕後／賴清德為何突然紀念歐洲二戰勝利？　背後動機一次解析

幕後／賴清德為何突然紀念歐洲二戰勝利？　背後動機一次解析

總統賴清德8日首度正式紀念歐洲戰場二戰結束80周年，並發表演說。外界不免會疑惑，為何賴清德要首開先例？《ETtoday新聞雲》一次解析，賴清德安排這場演說的背後動機與構想。

中俄元首今會談　普丁稱共產黨領導二戰勝利

中俄元首今會談　普丁稱共產黨領導二戰勝利

台灣人的二戰連結　談歐戰勝利八十周年

台灣人的二戰連結　談歐戰勝利八十周年

國民黨嘉義市黨部邀婦女團體共賞電影

國民黨嘉義市黨部邀婦女團體共賞電影

普丁：習訪俄具重大意義　將再次訪中

普丁：習訪俄具重大意義　將再次訪中

關鍵字：

外交國民黨譴責認知攻擊涉外普丁賴清德納粹法西斯

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

大谷拚40－40－40異次元紀錄

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面