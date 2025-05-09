中俄1.3萬字聯合聲明又提「反台獨」　全方位戰略合作應對外部挑戰

▲習近平與普丁共同發表署名聯合聲明 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

中俄兩國元首昨8日在莫斯科舉行正式會談，共同簽署併發表本聯合聲明，十項內容近1.3萬字，雙方之後互換20多份雙邊合作文本。該聲明首先提及今年是反法西斯抗戰勝利80週年，中俄肩負「正確二戰史觀」，一開始痛批當年日本軍國主義暴行，以及在靖國神社等歷史問題上要謹言慎。俄方也重申一中原則、反對「台灣獨力」，支持中國和東盟國家維護南海和平穩定，同時與中國開展政治經貿、軍事、教育等合作。最後第十點談及「烏克蘭危機」持續以和平為基調，中方「和平之友」小組等平台繼續推動危機政治解決。

應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，中國國家主席習近平於7日至10日對俄羅斯聯邦進行國事訪問，預計9日出席80週年慶閱兵慶典。《新華社》昨8日深夜發布最新消息，「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80週年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，十項聲明共1.3萬多字，雙方互換20多份合作文本。

聲明首先指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年。第二次世界大戰是人類歷史上的一場空前浩劫。中國和蘇聯分別作為亞洲和歐洲主戰場，抵御日本軍國主義和納粹德國。

當今世界，中國和俄羅斯肩負維護「正確二戰史觀」的共同責任和使命。雙方致力於防止反人類的納粹主義和種族優越主義思潮捲土重來。雙方呼籲國際社會尊重和捍衛紐倫堡國際軍事法庭和遠東國際軍事法庭確立的基本原則。紐倫堡國際軍事法庭和遠東國際軍事法庭裁決認定，納粹德國和日本軍國主義分子犯下的戰爭罪行規模之大在戰爭史上前所未有，其殘酷與恐怖程度難以想象。

俄方強調，納粹分子及其幫凶驅逐和殺害蘇聯平民的罪行已在紐倫堡國際軍事法庭判決結果中予以確認，應被視為對蘇聯人民實施的種族滅絕。

雙方指出，日本政府應從其在歷史上犯下的殘暴罪行中汲取教訓，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，同曾經給世界各國人民和日本自身帶來深重災難的軍國主義徹底切割。

雙方為共同捍衛歷史真相，進一步發掘和研究二戰時期納粹德國和日本軍國主義罪行證據和史料，並在改變二戰歷史進程的事件發生地共同舉辦紀念活動。

二、雙方一致認為，在共同努力下，中俄關係達到歷史最高水平。在兩國元首戰略引領下，雙方遵循2001年7月16日簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》以及其他雙邊文件和聲明確定的基本原則，秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的精神，持續鞏固各領域協作，妥善應對外部挑戰。

雙方堅定支持彼此維護國家主權、領土完整、安全和穩定，堅決反對任何外部勢力阻撓兩國關係正常發展、干涉兩國內部事務的企圖，捍衛自主選擇發展道路的權利，支持彼此保護文化歷史認同和傳統道德價值觀。

俄方重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。俄方反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措。

中方支持俄方維護本國安全穩定、發展繁榮、主權和領土完整，反對外部勢力干涉俄羅斯內政。雙方將以元首外交為引領，全面貫徹落實兩國元首達成的重要共識，繼續保持密切高層交往，保障政府、立法機構及黨際間交往機制高水平運行。

雙方重申，中俄兩軍保持緊密關係具有特殊意義，有助於兩國更加有力捍衛主權和國家利益、有效應對傳統和非傳統威脅與挑戰。

三、中俄互為重要貿易夥伴，雙方商定：通過提升高科技產品比重，發展電子商務創新模式，相互供應基礎材料、礦產資源和農產品等，推動雙邊貿易，深化投資合作，根據新版《中俄投資合作規劃綱要》和2025年5月8日簽署的《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於促進和相互保護投資的協定》提高合作水平，營造公平、透明、可預期的營商環境。

持續鞏固全面能源合作夥伴關係，支持經營主體實施石油、天然氣、液化天然氣、民用核能、煤炭、電力、可再生能源等領域合作項目，維護相關跨境基礎設施穩定運營，促進能源運輸暢通。

提升金融合作水平，拓展銀行間往來，加強本幣結算，深化保險、信用評級機構和證券領域合作。完善中俄邊境口岸基礎設施建設，提高客貨運輸效率、口岸查驗效率和通關能力，加強北極航道互利合作。加強工業合作，拓展技術創新領域合作，鞏固產業鏈。

全面深化中俄經貿、海關、農業、運輸、財金、工業、環保、航天和衛星導航、核能、城市建設、衛生健康、信息和通信技術等各領域務實合作，切實保障雙邊合作在2030年前實現提質升級。

四、雙方支持文化和文明多樣性。雙方商定，加強教育合作，完善合作法律基礎，進一步擴大普通職業教育、中等職業教育、職業教育培訓等領域以及兩國高校間合作，加強在金磚國家、上海合作組織等多邊平台框架內有關合作，擴大互派留學生規模，推進在俄中文教學和在華俄文教學。繼續支持兩國一流高校制定實施聯合教學計劃和科研攻關。支持兩國檔案部門開展合作，打擊一切試圖篡改歷史、抹除兩國人民抗擊日本軍國主義和德國法西斯主義功績的圖謀。

五、個別國家及其盟友為謀求自身霸權私利，圖謀篡改二戰勝利成果，顛覆戰後國際秩序原則，削弱聯合國在維護全球和平與安全中的核心作用，雙方對此表示關切。

雙方重申堅持恪守國際法，特別是《聯合國憲章》宗旨和原則，抵制任何篡改國際法基本原則的圖謀。《聯合國憲章》宗旨和原則是國際法不可分割的基本組成部分，應得到全面、充分、完整遵守。

雙方一致認為，捍衛基於《聯合國憲章》的國際法體系對維護亞歐大陸穩定具有重要意義。雙方認為，繞開聯合國安理會實施包括經濟制裁在內的單邊強制性措施違背《聯合國憲章》等國際法，損害國際安全利益。雙方堅決反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊強制性措施，譴責採取恫嚇、限制、脅迫等手段對他國進行施壓。

▲中俄全面擴大戰略關係，從政治、經貿 、教育、軍事等方面緊密合作。（圖／翻攝 新華社）

六、雙方願繼續在上海合作組織框架內加強緊密協作。雙方願同金磚國家其他成員推動在政治安全、經貿財金、人文交流三個領域的戰略合作。

雙方將致力於加強金磚國家在貿易、財金、礦產、數字經濟、公共衛生、技術創新、人工智能、互聯互通、治國理政等領域協作，推動金磚國家就雙邊貿易本幣結算、國際金融架構改革、可持續發展、糧食和能源安全、應對氣候變化和碳市場等問題加強研究與合作。

雙方將協助新成員國和夥伴國平穩融入金磚合作機制，繼續推動提升金磚國家的國際影響力，通過吸引更多夥伴國參與金磚合作，加強「金磚+」和金磚外圍對話等方式，推動金磚國家同廣大發展中國家建立密切聯繫。

俄方支持中方提出的全球發展倡議，將繼續參與「全球發展倡議之友小組」工作。雙方將繼續推動國際社會聚焦發展問題，增加發展投入，深化務實合作，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

七、雙方指出，個別國家及其盟友利用貿易、金融限制等單邊非法限制措施，大幅提高關稅以及其他非市場化競爭手段，對世界經濟造成負面影響，破壞公平競爭，阻撓應對全人類共同挑戰的國際合作，包括阻礙維護全球糧食安全、能源安全、實現聯合國可持續發展目標等。雙方譴責繞過聯合國安理會實施違反《聯合國憲章》和國際法、妨礙司法以及違反世界貿易組織規則的卑劣行徑。

雙方相信，根據各國主權平等的國際法基本原則，必須嚴格遵守有關國家及其財產（包括主權儲備）享有豁免的國際義務。雙方譴責沒收外國資產和財產的企圖，強調受害國有權依據國際法採取反制措施。

雙方將繼續攜手應對世界經濟下行壓力，推動更多全球南方國家參與國際和地區貿易。促進非洲大陸公平發展，支持非洲大陸自由貿易區建設，使非洲國家不僅作為原料供應方，還能作為中間產品和終端產品生產者融入全球產業鏈供應鏈。

雙方認為，個別國家以各種藉口宣佈對貿易夥伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。雙方堅決反對濫施關稅和濫用出口管制等嚴重破壞國際經貿秩序、對全球產業鏈供應鏈產生惡劣負面影響的非法單邊霸凌措施和單邊保護主義措施。

雙方願積極推動以世界貿易組織為核心的開放、包容、透明、非歧視性的多邊貿易體制，支持推進世界貿易組織規則與時俱進，促進貿易和投資自由化便利化。雙方將大力支持南非作為二十國集團2025年輪值主席國工作。

俄方支持中國主辦2026年亞太經濟合作組織會議。雙方將繼續在亞太經濟合作組織框架下開展緊密的互利合作，雙方將繼續推動落實2018年5月17日簽署的《中華人民共和國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。

八、雙方重申致力於維護和加強全球戰略穩定。雙方指出個別核武器國家採取一系列消極舉措，破壞全球戰略穩定，加劇軍備競賽，抬高衝突風險，對國際和平與安全構成嚴重威脅，敦促有關國家摒棄冷戰思維和零和博弈，通過平等對話和相互尊重的磋商解決關切，加強互信，避免危險誤判，放棄採取帶有戰略風險的舉措。

雙方指出當前亟待消除的戰略風險之一，是某些核武器國家在其他核武器國家周邊敏感地區實施軍事聯盟擴張，進行武力施壓或實施威脅他國根本安全利益的敵對行為。

雙方譴責某些核武器國家發展不受限制的全球多層次反導系統，在境外部署針對其他核武器國家的陸基中短程導彈，推進極具破壞性的所謂「延伸威懾」和「核共享」安排，損害地區穩定與全球安全。雙方反對針對核武器國家推高緊張局勢和戰略風險的各類挑釁行徑。

雙方重申恪守2022年1月3日發表的《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，呼籲聲明參加國採取實際行動履行相應承諾。

雙方重申反對個別國家將外空界定並用於「作戰疆域」，倡導各國作出不首先在外空部署武器政治承諾，主張在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案基礎上盡快啓動多邊談判，為防止外空軍備競賽制定具有國際法約束力的文書。

雙方認為，必須堅決抵制催生當今世界恐怖主義和極端主義的任何極端思想的傳播。雙方願深化在打擊國際恐怖主義和極端主義方面的協作，聯合打擊聯合國安理會列名的恐怖組織及其他威脅中俄國家安全的恐怖組織和極端組織。

九、雙方堅決反對在世界各地鼓動其他國家對中俄採取敵對立場並抹黑中俄協作的行徑。中俄將加強協調配合，堅決應對美國對中俄實施「雙遏制」。

雙方指出，美國及其盟友企圖推進北約東進亞太，在亞太地區大搞「小圈子」，拉攏本地區國家推行其「印太戰略」，破壞地區和平穩定繁榮。雙方反對構建針對中俄兩國的「核共享」軍事同盟，反對藉口強化“延伸威懾”安排在本地區部署核武器系統，反對部署破壞戰略穩定的全球反導系統、陸基中導系統。

俄方支持中國和東盟國家維護南海和平穩定。雙方認為，南海問題應由直接當事國通過談判協商解決，堅決反對域外勢力插手介入南海問題。俄方支持中國和東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，歡迎早日達成「南海行為準則」。

雙方主張，政治外交途徑是推動全面解決朝鮮半島問題的唯一出路，敦促有關國家摒棄對朝鮮民主主義人民共和國實施單邊強制性措施和打壓的政策，以及旨在推動東北亞地區軍事化和挑動對抗的方針，切實採取措施推動緩和緊張局勢，消除半島爆發武裝事件和大規模軍事衝突的威脅。

雙方認為，相互尊重主權、均衡兼顧各有關國家利益是解決半島問題的必要條件。雙方重申願為推動半島問題政治解決進程、實現東北亞地區長久和平與穩定發揮建設性作用。

雙方願在雙邊層面和多邊機制下就阿富汗事務加強協作，推動阿富汗成為獨立、中立、統一、和平的國家，免受恐怖主義及毒品的危害，同所有鄰國和睦相處。雙方高度重視並支持阿富汗鄰國外長會、阿富汗問題「莫斯科模式」磋商、中國－俄羅斯－巴基斯坦－伊朗四國機制、上海合作組織等地區平台在政治解決阿富汗問題上所發揮的積極和建設性作用。

十、為穩步持久解決烏克蘭危機，雙方認為必須在充分完全遵循《聯合國憲章》原則基礎上消除危機根源，恪守安全不可分割原則，兼顧各國合理安全利益和關切。為此，雙方支持一切有利於爭取和平的努力。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮建設性作用。中方將繼續通過「和平之友」小組等平台致力於推動危機政治解決。

雙方高度評價進一步加強中俄蒙三方全面合作、建設中蒙俄經濟，並一致同意繼續協助蒙方融入上海合作組織等地區一體化進程。

雙方呼籲維護中東地區局勢穩定，主張通過政治外交途徑解決敏感問題。雙方強調，必須在公認國際法和「兩國方案」基礎上全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題，建立與以色列和平安全共存的獨立的巴勒斯坦國。

雙方支持在廣泛開展民族對話的基礎上全面解決敘利亞問題，支持敘利亞維護國家主權、獨立和領土完整，認為敘利亞應堅定反對一切形式的恐怖主義和極端勢力。

雙方將積極合作鞏固海灣地區安全，推動地區國家增進互信、實現可持續發展。雙方強調，妥善解決伊朗核問題事關維護國際核不擴散體系，事關中東地區和平與穩定。呼籲有關各方堅持通過政治外交途徑和平解決爭端，切實維護《不擴散核武器條約》權威，統籌兼顧核不擴散與和平利用核能目標，通過對話談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。反對任何方面動輒訴諸武力解決、非法單邊強制性措施，切實防止局勢升級。

雙方致力於繼續同非洲國家及非盟等主要地區一體化組織深化各領域建設性合作。雙方主張維護北極地區和平穩定，防止在該地區出現軍事政治緊張。