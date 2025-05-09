反核武更反對太空作戰！　中俄痛批美「金穹計畫」讓局勢雪上加霜

▲中俄不只共同反核武衝突，痛批美國「金穹計劃」公然提出大幅增加外空作戰手段，導致局勢雪上加霜。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

中俄兩國元首昨8日在莫斯科舉行正式會談，共同簽署發表1.3萬字十項聯合聲明，聚焦反法西斯抗戰80週年背景之下，又發表全球戰略穩定的聯合聲明。該內容指出核武器國家緊張關係升級，已經到了軍事衝突的地步，核衝突風險不斷上升之際，美國在此時甚至宣布執行「美國金穹」計畫，甚至公然提出大幅增加外太空作戰計畫，導致整體局勢雪上加霜。

應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，中國國家主席習近平於7日至10日對俄羅斯聯邦進行國事訪問，預計9日出席80週年慶閱兵慶典。中俄兩國元首昨8日在莫斯科舉行正式會談，共同簽署併發表1.3萬字聯合聲明，之後又發表中俄全球戰略穩定的聯合聲明。

《新華社》深夜發布最新消息，在第二次世界大戰勝利和聯合國成立80週年之際，中華人民共和國和俄羅斯聯邦（以下「雙方」）強調維護和鞏固全球戰略穩定極其重要。鑒於當前國際社會在國際和地區安全領域面臨嚴峻挑戰，雙方遵循兩國元首重要共識，重申就全球戰略穩定已簽署的聯合文件精神和其中所闡述的原則立場，並進一步聲明如下：

雙方呼籲各國堅持全球和地區安全平等且不可分割原則，全力消弭國家間的衝突，避免危險誤判。遺憾的是，並非所有核武器國家都奉行上述立場。雙方關切地指出，核武器國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步，戰略領域的問題和挑戰層出不窮，發生核衝突的風險上升。

新老軍事聯盟和同盟的破壞性、擴張性極強，某些核武器國家在其他核武器國家周邊敏感地區建立或擴大常設軍事基地，炫耀軍事實力，進行武力施壓，或實施威脅他國核心安全利益的敵對行為，成為最亟待消除的戰略風險之一。

與此同時，軍事設施和先進攻擊性、防禦性武器的前沿部署不斷增強，在加強反導攔截能力的同時，還可用來執行戰略任務特別是「斬首行動」，這一動向引發嚴重關切。

某些核武器國家在境外部署陸基中短程導彈的計劃和行動令人關切。相關導彈飛行時間短、覆蓋面廣，且針對其他核武器國家境內目標。與此同時，某些軍事聯盟和同盟內的核武器國家以及非核武器國家以尋求「深度精確打擊」、「殺傷鏈」、「提升反擊能力」等為藉口，加速研發、採購、部署遠程導彈及類似系統。雙方對此種破壞地區穩定與全球安全的挑釁行為表示強烈譴責。

日前宣佈實施的「美國金穹（曾為「鐵穹」）（Golden Dome for America）」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵御包括「勢均力敵」對手的各類導彈威脅，這同樣對戰略穩定造成嚴重破壞。該計劃全盤、徹底否定了戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間不可分割這一維護全球戰略穩定的核心原則。此外，該計劃還為研發動能和非動能手段提供進一步助力，以對導彈及其配套設施實施打擊，實現「主動抑制發」。

「美國金穹」計劃公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發、部署軌道攔截系統，將外空武器化並使之成為武裝對抗場所，導致局勢雪上加霜。

雙方反對個別國家將外空用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在取得軍事優勢和將外空界定並用「作戰疆域」的安全政策和活動。

雙方主張在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案基礎上，盡快啓動具有法律約束力的多邊文書談判，為防止外空軍備競賽、外空武器化及防止對外空物體或借助外空物體使用或威脅使用武力提供根本和可靠保障。為維護世界和平，保障各國安全平等且不可分割，提高各國探索與和平利用外空的可預測性和可持續性，雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾。

雙方譴責將商業航天系統用於干涉主權國家內政、介入他國武裝衝突的行為。

某些核武器國家採取挑釁行徑，對其他核武器國家造成安全威脅，尤其是在有關軍事聯盟和同盟框架下進一步推進所謂「延伸威懾」和「核共享」安排，同無核武器國家盟友開展所謂「聯合」行動，使用前沿部署的核武器和（或）其他核武器，啓用其盟友境內基地、盟友接管的兩用裝備平台和（或）盟友自有的常規力量和裝備，包括更加先進的導彈和反導武器，這極易引發地區和全球軍備競賽，推高緊張局勢。

▲中俄呼籲 「核戰爭打不贏也打不得」的原則。（圖／翻攝 新華社）

雙方重申恪守2022年1月3日發表的《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，特別是有關「核戰爭打不贏也打不得」的原則。雙方呼籲上述聲明參加國採取實際行動，認真履行各項條款。為此，應堅決避免核武器國家間發生任何軍事對抗，在相互承認和尊重彼此安全利益與關切的基礎上尋找現有分歧的政治外交解決之道。

雙方認為，《不擴散核武器條約》是國際核不擴散體系的基石，對於全球安全架構至關重要。雙方指出，美國、英國、澳洲通過三邊安全夥伴關係，企圖將兩個核武器國家用於保障其核力量的軍事設施建立在一個《南太平洋無核區條約》締約國境內，破壞了地區戰略穩定，並挑起地區軍備競賽。

雙方還指出，要在「致命性自主武器系統」政府專家組等雙多邊框架內，就人工智能技術軍事應用問題進一步開展合作。

在國際社會紀念《禁止生物武器公約》生效50週年之際，雙方重申公約應得到充分遵守，敦促締約國不斷加強公約並使其制度化，特別是達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。雙方對美國及其盟友從事生物軍事活動表示關切，要求其停止在境內外從事任何威脅別國及有關地區安全的此類活動。

雙方重申致力於建立無化學武器世界，呼籲《禁止化學武器公約》締約國採取一切必要措施以實現上述目標，同時恢復禁止化學武器組織權威性，推動其工作回歸非政治化的技術性軌道。

雙方指出要開展多邊努力以防範化學恐怖主義，倡導在日內瓦裁軍談判會議上制定「打擊生化恐怖主義行為國際公約」。雙方敦促日本忠實履行義務，盡快全面徹底銷毀遺棄在華化學武器。中方支持俄方競選禁化武組織執理會成員。

雙方重申遵守《不擴散核武器條約》、《禁止生物武器公約》以及《禁止化學武器公約》規定的出口管制義務，反對個別國家出於一己私利，將有關機制用於對他國的技術和經濟遏壓，以及實施非法單邊限制措施。雙方致力於推動落實「在國際安全領域促進和平利用國際合作」聯大決議。