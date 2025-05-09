朱立倫遇2難關變「凶悍倫」？　黃暐瀚曝原因：簡直賺爛

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨黨主席朱立倫批評總統賴清德的施政如希特勒納粹政權，德國在台協會、以色列駐台辦事皆表明這樣的比喻不恰當，但朱強勢回應，要求外國別再干預各國內政。媒體人黃暐瀚分析，朱立倫之所以會變得這麼凶悍，主要是因為他面臨大罷免、黨主席選舉兩大難題，所以必須獲得力量，若能拉攏反賴的47％民眾，「隊友數一口氣翻倍不止，簡直賺爛！」

▲朱立倫近期的表現一改過去的溫和書生形象，變得十分凶悍強硬。（資料照／記者湯興漢攝）

朱立倫日前砲轟賴清德「是在做希特勒做的事情」，批評賴施政如希特勒納粹政權。德國在台協會對此感到不滿並發聲譴責，歐盟經貿辦、法國在台協會、荷蘭在台辦事處都相繼轉貼聲明，以色列駐台辦事也表明對不當比喻感到失望。

但朱立倫8日卻回應，外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預他國內政，賴清德的獨裁化是連民眾也這樣覺得，不是只有他這樣說。由於朱立倫近期的表現與過往溫和的形象大不相同，也引發外界對此的討論。

媒體人黃暐瀚8日在臉書以及網路節目「品觀點」中提到，朱立倫之所以從書生倫、會計倫、溫和倫，轉變為戰鬥倫、凶悍倫，其實是因為他正面臨兩大難題，分別為大罷免和黨主席選舉，他知道自己的力量不夠，黨的支持度也不足，所以用了最簡單的「強迫選邊法」，想把47％討厭賴清德的人變成自己的隊友。

黃暐瀚提到，朱立倫不怕德國在台協會的公開譴責，雖然這麼激進的做法可能會嚇走中間選民，卻可以鞏固深藍支持者，鞏固他在黨內的領導地位，也就是說，只要能鞏固20％的深藍，甚至擴展到30％的藍白，再加上47％反賴的力量，「隊友數一口氣翻倍不止，簡直賺爛！」

網友們看完黃暐瀚的分析紛紛留言表示，「我懷疑你在臭，可是我沒證據」、「自己賺爛，卻害了國家名聲」；不過，也有另一派人無法認同黃暐瀚的觀點，直言「（朱立倫）一個人的武林至少光明磊落，比起裝清高的假漢子好太多了」。