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朱立倫遇2難關變「凶悍倫」？　黃暐瀚曝原因：簡直賺爛

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨黨主席朱立倫批評總統賴清德的施政如希特勒納粹政權，德國在台協會、以色列駐台辦事皆表明這樣的比喻不恰當，但朱強勢回應，要求外國別再干預各國內政。媒體人黃暐瀚分析，朱立倫之所以會變得這麼凶悍，主要是因為他面臨大罷免、黨主席選舉兩大難題，所以必須獲得力量，若能拉攏反賴的47％民眾，「隊友數一口氣翻倍不止，簡直賺爛！」

▲▼國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫近期的表現一改過去的溫和書生形象，變得十分凶悍強硬。（資料照／記者湯興漢攝）

朱立倫日前砲轟賴清德「是在做希特勒做的事情」，批評賴施政如希特勒納粹政權。德國在台協會對此感到不滿並發聲譴責，歐盟經貿辦、法國在台協會、荷蘭在台辦事處都相繼轉貼聲明，以色列駐台辦事也表明對不當比喻感到失望。

但朱立倫8日卻回應，外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預他國內政，賴清德的獨裁化是連民眾也這樣覺得，不是只有他這樣說。由於朱立倫近期的表現與過往溫和的形象大不相同，也引發外界對此的討論。

媒體人黃暐瀚8日在臉書以及網路節目「品觀點」中提到，朱立倫之所以從書生倫、會計倫、溫和倫，轉變為戰鬥倫、凶悍倫，其實是因為他正面臨兩大難題，分別為大罷免和黨主席選舉，他知道自己的力量不夠，黨的支持度也不足，所以用了最簡單的「強迫選邊法」，想把47％討厭賴清德的人變成自己的隊友。

黃暐瀚提到，朱立倫不怕德國在台協會的公開譴責，雖然這麼激進的做法可能會嚇走中間選民，卻可以鞏固深藍支持者，鞏固他在黨內的領導地位，也就是說，只要能鞏固20％的深藍，甚至擴展到30％的藍白，再加上47％反賴的力量，「隊友數一口氣翻倍不止，簡直賺爛！」

網友們看完黃暐瀚的分析紛紛留言表示，「我懷疑你在臭，可是我沒證據」、「自己賺爛，卻害了國家名聲」；不過，也有另一派人無法認同黃暐瀚的觀點，直言「（朱立倫）一個人的武林至少光明磊落，比起裝清高的假漢子好太多了」。

一個倫的武林 原本是「書生倫」、「會計倫」、「溫和倫」，為什麼最近變成「戰鬥倫」？「兇悍倫」？ 擋在國民黨主席朱立倫眼前的兩大難題是「大罷免」以及「主席選舉」，明知自己的力量不夠，黨的支持度也不足，朱立倫用了最簡單的「強迫選邊法」，一次...

黃暐瀚發佈於 2025年5月8日 星期四
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