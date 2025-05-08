FBI警告邪教組織「764」散播性虐暴力　受害者最小9歲

▲美國聯邦調查局宣布，犯罪組織「764」正在各地快速蔓延，犯罪分子透過各網路平台找上身心未成熟的未成年人，引誘他們向自己發送性私密影片，再以此威脅他們參與更多升級的自虐、施虐等性暴力犯罪，並且吸收他們成為該組織的一員。（圖／翻攝紐約郵報）

圖文／CTWANT

近日，美國聯邦調查局（FBI）宣布，一個鬆散的犯罪組織「764」正在美國各地快速蔓延，這些犯罪分子透過各種熱門的網路平台找上身心未成熟的未成年人，引誘他們向自己發送性私密影片，再以此威脅他們參與更多升級的自虐、施虐等性暴力犯罪，並且吸收他們成為該組織的一員，向其他受害者伸出魔爪。目前在FBI破獲的犯罪行為中，受害者甚至包含多名年僅9歲的兒童，而目前已立案調查的犯罪行為超過250起以上。

綜合外媒報導，FBI警告，「764」是一個難以定義的鬆散犯罪組織，其目標思想中包含著「製造混亂」和「摧毀社會」，因此將其認定為恐怖主義的潛在形式。

FBI透露，「764」的成員會透過熱門遊戲的聊天室、社交軟體乃至於受歡迎的手機App盯上未成年人，在騙取他們的信任後引誘他們發送私密照片、影片，再以此為把柄，脅迫這些未成年人製作、分享更多升級的自殘、虐待動物、性犯罪行為甚至自殺的影片。而「764」的成員不僅會私下流傳這些影片，甚至會舉辦「直播派對」，邀請其他成員共同觀看他們向未成年受害人施虐的畫面。

「我們看過很多糟糕的事情，但這是我們看到的最令人不安的事情之一。」FBI助理局長兼反恐部門負責人大衛‧史考特（David Scott）告訴媒體：「暴力與血腥可以提高他們在團體中的地位，因此在某些小團體中，對受害者造成最大的傷害甚至是一種榮譽勳章。」

史考特告訴媒體，FBI目前正在進行超過250項關於「764」的犯罪調查，全國55個FBI辦事處手上「至少有1起與他們有關的案件」，而其中最小的一批受害者年紀僅有9歲。

在目前FBI公開的犯罪行為中，康乃狄克州一名17歲少女因為與海外764成員合謀向自己居住的小鎮社區發出炸彈威脅而被逮捕，警方在調查她的電腦、手機時，發現了她的色情照片、自殘照片以及為了宣傳764文化而製作的各種宣傳品，包含在一張在裸體芭比娃娃臉上寫著「764」的照片、以及用她自己鮮血寫就的字條，上面稱呼她的「男朋友」（指764成員）為「神」。

這名少女的家人指出，女孩在徹底順從對方後，曾經受過一些基礎的入侵遊戲帳號與鎖定帳號的訓練，使得她可以向對方發送勒贖訊息。她還參與了一系列針對當地學校、教堂的威脅事件，在2023年底到2024年初擾亂了她居住的地區長達3個月的時間才落網。

但女孩的家人也表示，在女孩被捕之前，她也曾試圖反抗該組織的脅迫，但她的家庭很快就受到許多「惡作劇」的騷擾，包含層出不窮的騷擾電話，以及捏造的犯罪或暴力事件通報，導致警方上門並以此恐嚇被害者。女孩的母親指出：「有一次他們甚至包圍了我們整間屋子！而且這種情況一直持續下去。」

而在其他公布的案件中，包含阿肯色州一名24歲男子因為密謀殺害一名拒絕他脅迫的14歲女孩而被逮捕，而他深信自己的謀殺行為將有助於提升在764組織的地位；另一名來自佛羅里達州的19歲少年則收藏了超過8300則影片、照片檔案，被美國司法部稱為「網路上最恐怖、最邪惡的內容」，而這名少年因為持有兒童性虐待影片等罪刑被判處7年徒刑。

史考特特別警告，764成員會與未成年受害者分享各種暴力內容的影片，其中包含各種美化過去大規模傷亡襲擊的內容，「他們想讓這些年輕人變得麻木，這樣就沒有什麼能干擾他們的犯罪行為。」

而在今年4月底，美國司法部也宣布逮捕並起訴「764」集團的2名首腦，21歲的瓦拉吉安尼斯（Leonidas Varagiannis）和20歲的涅柏爾（Prasan Nepal），他們領導著一群764成員製作、傳播與兒童性虐待有關，結合血腥與暴力題材的「客製化內容」影片，用來當作764集團內成員互相交易的「貨幣」。若這2名罪犯的罪名成立，有極高機率被判處無期徒刑。

根據FBI公布的資料，最初的「764」團體是過去網路極端主義和血腥團體的一個分支，與新納粹及撒旦主義有關，其創辦人布拉德利‧卡登海德（Bradley Cadenhead）創立這個犯罪集團時年僅15歲，而「764」則是他居住城市史蒂芬維爾（Stephenville）的郵遞區號。如今該集團卻自行擴散開來，在全球各地都有其追隨者。目前卡登海德正在德州的監獄裡服80年份的有期徒刑。

▲「764」創辦人卡登海德（左）與首腦之一瓦拉吉安尼斯（右）。（圖／翻攝ABC News）

FBI並提醒，家長應該更加關注自家孩童身心發展，並留意如果他們身上出現以下現象，就有可能被捲入該集團的犯罪行為之中：

●孩子自殘或表達自殺想法

●孩子手機出現色情照片或影像

●手機有孩子自己的裸露照片或影片

●突然變得更加孤僻和喜怒無常

●飲食、睡眠和穿衣習慣的突然改變

●寵物在不明情況下受到傷害或死亡

●孩子在皮膚上刻下文字或符號來傷害自己

●用血或任何看起來像血的東西寫字

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

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