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赴日工作遇「AB合約」陷阱！她從翻譯變作業員傻眼：作最壞打算

近年來日本企業透過仲介人力公司來台招募員工的情況日益普遍。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO赴日工作，發現職務跟在台灣說的不同。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

近年來日本企業透過仲介人力公司來台招募員工的情況日益普遍，不過卻有赴日工作的台灣網友投訴，實際上工後發現「合約內容與來台說明截然不同」，質疑遭遇求職詐騙，甚至考慮離職返台。

原PO近日在Dcard發文，透露她於2025年4月底前往日本鹿兒島一間公司任職，起初受到公司高層熱情接待，社長親自開車到巴士站迎接，還提供5萬日圓（約新台幣1萬500元）作為前期生活費，更安排總務陪同採購生活用品，讓她一度對公司留下良好印象。

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然而好景不常，原PO在5月1日正式上班時，卻被總務拿出一份「新合約」，內容與原先在台簽署的工作契約有重大差異。她指出，原本談妥的職務是翻譯，實際卻被改為產線作業員；工時安排也從「夜班支援」變成必須配合輪班制度。更讓她傻眼的是，新合約竟未註明薪資細節，僅以「班別不同薪資不同」為由拒絕提供具體數字。

原PO表示，依據她先前參考的仲介公司徵才資訊，翻譯與作業員的薪資有約20%的差距，如今被強迫轉換職務，無異於直接砍薪。她強調，即使公司認為現場日語能力足夠、無需翻譯，也不能擅自更改既有契約內容。

對於突如其來的變動，原PO選擇拒簽新約，並在當晚即與台灣仲介聯繫。對方僅表示會協助與日方溝通。翌日下午，總務再度出面表示，連假結束後將安排三方會談，期間仍要求她持續上工。

原PO痛批，這次經驗讓她質疑「日本人一向講究誠信」的印象。她警告，現在不乏仲介與企業合演「AB合約」戲碼，以虛假職缺吸引外國人才，一旦人已抵達當地，語言不通、孤立無援又缺乏資金的狀況下，求職者往往只能被迫接受不合理待遇。

目前原PO已開始思考最壞打算，包括搬離宿舍、重新求職，甚至返台。她也提醒即將在5月底前往該公司的其他台灣人，出發前務必三思，避免落入相同陷阱。

貼文釣出不少苦主，「日本人很會騙人，會先哄妳過去，然後再把你軟禁，要你簽約之類的」、「日本的爛公司不會輸台灣而且數量也多，真的不要被媒體美化，沒有爆出來的太多太多了」、「一堆日本公司來台灣找人講好聽點是徵才，難聽點就是去東南亞找外勞」。

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