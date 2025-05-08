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超狂便利商店「能洗澡」！還附設「自助洗衣+烘乾」超方便

Seicomart筑西市分店能淋浴、洗衣與按摩，提供的服務相當多元。（圖／翻攝自Sora News 24）

▲Seicomart筑西市分店能淋浴、洗衣與按摩，提供的服務相當多元。（圖／翻攝自Sora News 24）

圖文／CTWANT

便利商店提供的服務很多元，不僅能夠繳費、用餐、購物、寄貨等等，現在竟然還能洗澡洗衣服！日本北海道的便利商店Seicomart，近日在茨城縣筑西市的一間分店設置了自助洗衣機，而且店內不只能洗衣服，竟然還設有投幣式淋浴間，讓經過的旅客不用自備物品，就能在便利商店隨時洗澡、洗衣服。

Seicomart是日本北海道特有的便利商店，被觀光客視為「北海道必訪景點」。根據《Sora News 24》報導，這間Seicomart分店位於筑西市的「Gran Terrace道之驛」休息站內，在主要道路旁，是專門為駕駛與旅客設立的便利商店。

這間Seicomart分店不只販賣一般商品，它的後方還設有自助洗衣機、淋浴間，顧客只要投幣200日圓（約台幣42元），就能淋浴10分鐘，店內還有出售洗髮精、沐浴乳、毛巾等用品，讓顧客可以隨時購買使用，還可以將換下的衣物丟進洗衣機，洗完後也能當場烘乾，對於旅客、自駕族來說相當方便。

另外，這間Seicomart分店也設有休息室與按摩椅供顧客休息，不過該店並非24小時全天候開放，營業時間只從早上6點到晚上11點，不能當作旅館使用。

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