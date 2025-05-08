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連3個月聞到屍臭味！他鼻內「挖出黑松露」　醫驚：恐感染大腦

一名巡山員不知為何持續嗅到屍臭味，且情況長達好幾個月，直到某日他赫然發現打出「黑色鼻涕」，就醫才知原來是鼻腔發黴，甚至被檢查出罹患糖尿病。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲男子打噴嚏時，竟噴出「黑色鼻涕」，就醫才知原來是鼻腔發黴，甚至被檢查出罹患糖尿病。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

一直聞到奇怪異味要注意了！一名巡山員不知為何持續嗅到屍臭味，且情況長達好幾個月，直到某日他赫然發現打出「黑色鼻涕」，嚇得趕緊就醫，沒想到竟是「常見1疾病」惹的禍。

耳鼻喉科醫師吳昭寬近日在節目《醫師好辣》分享診間案例，表示有一名巡山員在工作時連續2、3個月都聞到一股屍臭味，原本他以為可能是動物遺體散發出來的味道，但離奇的是無論如何搜山，始終都找不到罹難的動物。

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吳昭寬透露，該名巡山員甚至就連在家時也能聞到屍臭味，但他卻不以為意，直到某次他打噴嚏，竟噴出一坨黑色鼻涕，還夾雜一點血色，他這才驚覺不對勁連忙就醫。

醫師檢查發現，病患的鼻腔內有一顆像松露般黑色大小的塊狀異物，經一系列檢查確認，原來是「鼻腔長黴菌」，經手術清除並投藥治療後，患者終於不再聞到屍臭味了。

吳昭寬說明，誘發「香港鼻」的原因與長期處在潮濕、悶熱的環境有關，而體質也可能是致病原因，進一步追問生活史才得知，原來巡山員有每天喝1罐機能飲料的習慣。

吳昭寬示警，機能飲料的含糖量相當高，喝完一罐等同吃下8顆方糖，經驗血檢查發現，果然病患的糖化血色素嚴重超標，確定罹患糖尿病。

他也提醒民眾，鼻涕顏色代表著不同的健康狀態，像是「透明無色」為健康狀態、「乳白色」代表感冒初期、「黃綠色」是細菌感染、「血色」可能是鼻腔組織受損、「咖啡色或暗黑色」可能為吸入油汙或汙染物、「黑色」則是可能遭到真菌感染，若發現鼻涕中長期出現血絲，恐是鼻咽癌、鼻竇癌的表現，應盡速就醫檢查。

衛福部南投醫院官網指出，黴菌性鼻竇炎若屬侵襲性，嚴重時大腦都會被感染，有時會蔓延全身，致死率非常高。

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