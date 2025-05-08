2025全球幸福城市排名曝！台北躍升第8　六都僅它沒上榜

▲英國生活品質研究院公布「全球幸福城市指數」，台北從去年的第46名大幅躍升至第8名。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

英國生活品質研究院（Institute for Quality of Life）近日公布2025年「幸福城市指數」（Happy City Index），在全球200座上榜城市中，丹麥首都哥本哈根以總分1039分奪冠，成為今年全球最幸福的城市。台灣首都台北則大幅躍升至第8名，首次進入金牌組，表現亮眼。

根據外媒報導，研究院說明，此次調查由來自全球超過150名研究人員共同執行，透過訪談居民、分析數據，從居民福祉、城市治理、環境品質、經濟發展、醫療健康與交通便利等六大面向進行評分，並綜合82項幸福指標，全面評估城市提升幸福感的表現。

報告指出，哥本哈根在教育、創新、治理透明度、永續發展與醫療照護等領域表現出色，是今年唯一總分突破千分的城市。研究機構強調：「健康與福祉是哥本哈根生活的基石。」

排名前十的城市依序為哥本哈根、瑞士蘇黎世、新加坡、丹麥奧胡斯、比利時安特衛普、南韓首爾、瑞典斯德哥爾摩、台灣台北、德國慕尼黑、荷蘭鹿特丹。

其中台北從去年的第46名大幅躍升至第8名，成為本屆進步幅度最大的大城市之一，獲得金牌級殊榮。評分方面，台北在城市治理（210分）、交通（131分）、環境（192分）三項中表現尤其突出，分別名列全球第二、第三與第五名。不過報告也指出台北在居民肥胖率與空氣品質方面仍有改善空間。

除了台北，台灣還有8座城市上榜。新竹（第79名）、彰化（87名）、高雄（91名）列入銀牌級；台中（113名）、桃園（115名）、台南（134名）、嘉義與基隆並列第172名，獲銅牌級肯定，六都唯有新北未進榜。

2025年指數首次將「醫療健康」納入評分標準，使總評分項目由原本的5項增至6項。今年金牌級共有31座城市，包括奧地利維也納、加拿大溫哥華、美國紐約與明尼阿波利斯、法國巴黎、芬蘭赫爾辛基、義大利米蘭、挪威奧斯陸、冰島雷克雅維克、紐西蘭奧克蘭、澳洲阿德雷德等。

亞洲城市方面，南韓表現亮眼，除首爾之外，釜山（55名）、蔚山（59名）、仁川（72名）亦列銀牌組。日本則有東京（42名）、大阪（129名）、札幌（153名）、神戶（164名）四城上榜。中國大陸則以北京（54名）排名最佳，其他入榜城市包含上海、成都、武漢、大連等。

生活品質研究院強調，雖然部分城市在單一年份表現突出，但沒有任何一座城市能永久保證居民幸福感。該機構表示：「我們的核心目標，是挖掘與表彰全球在提升人民生活福祉上所呈現的正向趨勢。」

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