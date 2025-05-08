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5星座媽媽「很會教小孩」！長大後總能在逆境賺大錢

命理師點名5個星座的媽媽很會教小孩，讓小孩可以出人頭地賺大錢。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲命理師點名5個星座的媽媽很會教小孩，長大後都能出人頭地。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

5月11日是一年一度的母親節，許多人會趁著這一天感謝媽媽的辛勞。命理師也點名5個星座的媽媽很會教小孩，小孩長大後可以賺大錢。

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文提到，這5個星座包括牡羊座、射手座、巨蟹座、摩羯座和天蠍座。

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TOP5：牡羊座

個性不喜歡牽絆小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙，因此教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成佼佼者，在工作中能被主管上司重用，甚至不斷加薪。

TOP4：射手座

思想比較開放，也很會跟小孩玩在一起，因為重視人際關係與重視朋友，會教導小孩朋友人際關係要如何建立，要尋找什麼樣的朋友才能幫助自己，並且尋找對自己有利的朋友，因此小孩長大後能夠靠朋友與貴人賺進大把鈔票。

TOP3：巨蟹座

很顧家加上心腸軟，凡事用愛的教育，因此會把小孩教養得很熱情，溫良恭儉讓。小孩長大後會節儉持家，能從節省中存到很多錢，也能在老闆面前表現出謙卑，讓老闆給予高度肯定，進而升官加薪。

TOP2：魔羯座

個性比較愛碎碎念，很會做人處事，很會送禮給有利益的人，並且常懷有感恩的心，因此小孩從小就會學習媽媽的方法與模式，不僅乖巧聽話做人處事大多圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，常讓老闆愛不釋手；創業者大多都能發大財，並且樂善好施。

TOP1：天蠍座

講話非常直接，有什麼就說什麼，不會隱藏太多，只要小孩有什麼要改的地方一定馬上就說。喜歡小孩無拘無束儘量表現自己，也常會一語道破小孩的心結，只要小孩被欺負一定站出來，也會捍衛家庭。因此小孩長大後，大多很會捍衛自身權益，也很會為自己爭取利益；若是創業者，大多從媽媽那裡學會堅強與抗壓性，總是能在逆境中賺到大錢。

◎民俗說法，僅供參考。

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