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幕後／賴清德為何突然紀念歐洲二戰勝利？　背後動機一次解析

▲▼總統賴清德首度正式紀念歐洲戰場二戰結束80周年，並發表演說。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德首度正式紀念歐洲戰場二戰結束80周年，並發表演說。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德8日首度正式紀念歐洲戰場二戰結束80周年，並發表演說。外界不免會疑惑，為何賴清德要首開先例？《ETtoday新聞雲》一次解析，賴清德安排這場演說的背後動機與構想。

一位涉外官員受訪表示，其實過去每一年都會有所謂抗戰勝利的相關紀念活動，但今年比較特別的，適逢抗戰80周年，在英國方面就接連慶祝了4天，甚至還有安排遊行活動；另外一塊，也是比較重要的是，今年中國把二戰的紀念活動，稱之為「抗日暨反法西斯周年」，而中國國家主席習近平9日會跟俄羅斯一起慶祝。

事實上，中國大動作慶祝抗戰的系列活動早已不是第一次，追溯10年前，抗戰70周年時，習近平在天安門廣場前舉行大閱兵，而國民黨籍的前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜等人，也都親臨現場觀禮。

歷經10年、抗戰80周年的今天也不例外。涉外官員指出，中國對外、對內，今年把這件事情變成宣傳與文宣的主軸，而且是從去年（2024年）就已經設定好，包括中宣部以降，要把「二戰」、「反美」進行包裝連結的動作。

「中國今年有關的認知操作，大概是全年的，一直會到9月北京進行大閱兵當成總結」。涉外官員表示，訊息操作是會不斷進行的，也會持續拉攏台灣的政治人物、社團持續參加有關共同抗戰勝利80周年的系列活動，把史觀帶往中國的操作序中。

在二戰的操作上，中國也放在「法律戰」的層次中。在習近平訪問俄羅斯前，他在《俄羅斯報》發表署名文章，內容聚焦台灣回歸中國在國際秩序與法理基礎。

習近平在文中清楚指出，今年是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他說，《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等一系列具有國際法效力的文件都確認中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。

▲▼當地時間5月8日，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統普丁舉行的歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

▲當地時間5月8日，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統普丁舉行的歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

對於習近平的投書，涉外官員表示，中國的法律戰持續進行當中，包括抓著全球南方國家背書2758號決議，這成為中國對台宣傳、對台統戰的主軸。

對於中國所操作的敘事主軸，涉外官員表示，他們的角度是，中國人抗日的80周年，認為中國是二戰主要戰勝國，維護戰後國際秩序，中國創造了當今的國際秩序，凡是各國論述不一樣的，就是顛覆國際秩序，他們也抓著這一點在攻擊美國跟歐洲。

涉外官員說，從中國的史觀，國共抗日，共產黨在中國抗日上，其實一直是扯後腿的角色，但他們也在想辦法洗清這一塊；同時，統戰作為上，積極推動台灣的各個團體，甚至是政黨單位，希望盡量參與中國所安排的兩岸共同抗日80周年的系列活動。

因此，該位官員強調，基於上述，中國要創造一套不同於全球的史觀，這對於台灣而言，是攸關統戰、對民主世界的干擾，所以賴清德在今年的二戰，以歐戰結束作為序曲來進行鋪陳，這不僅僅是為了歐洲二戰結束慶祝，也是警醒自己。

▲▼賴清德出席 歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德出席歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

一位深度參與賴清德這次演說的官員表示，賴清德的演說中有名述，今天紀念活動的三個意義：第一是人類共同反侵略，追求真和平且要付諸行動，點出任何意識形態、訴諸武力的侵略都是罪行，都是不正義的。

這位官員說，第二部分是，當年這些軸心國，現在變成百分之百的民主國家，享有和平與繁榮，強調民主自由是可以帶來國家發展，而且成為可以被敬重的國家，民主選舉、自由市場、尊重人權，才是文明的，真正健康的形式。

第三部分，官員說，今天賴清德特別講到，愛好和平不可以坐視侵略，賴清德用了他的講法來詮釋，不要以為說給了甜頭給有野心的人，就可以帶來和平，但是歷史告訴我們「甜頭無助」，而且還會擴大野心，這件事80年前邱吉爾也有講過類似的話。

另外，這位官員也提到，賴清德特別比較了80年前跟80年後的今天，台灣、歐洲與其他國際民主社群，都遭遇到的共同威脅，包括破壞海纜、網路攻擊，來換取政治跟地緣政治的利益，現在都血淋淋出現在歐洲與台灣。

這位官員表示，二戰之後，民主國家成立，歷經民主化，去年（2024年）民主國家的選舉年，有70個國家舉行大選，都有同樣的經歷是，來自境外透過訊息操作干擾選舉，造成內部秩序的問題，乃至於中國在貿易上的大量傾銷，不依國際秩序的運作，這些都是民主國家的大家，共同在面對的議題，80年前的經驗到現在，每一件事情都讓大家要更多的合作，而且及早的共同面對，解決與遏止這些單邊的行為。

▲▼賴清德出席 歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德出席歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

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